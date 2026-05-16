Sectarismo en RTVE: boicotea Eurovisión por Israel y emite proclamas por Palestina

RTVE aprovechó este sábado el arranque de la final de Eurovisión para lanzar un mensaje político en defensa de Palestina y justificar su ausencia del certamen por la participación de Israel. La cadena pública emitió un rótulo en La 1 a las 21:00 horas, coincidiendo con el inicio del festival en Viena, en el que afirmaba que "Eurovisión es un concurso, pero los derechos humanos no lo son" y reclamaba "Paz y Justicia para Palestina".

El mensaje, mostrado durante unos 20 segundos en español e inglés antes del comienzo del Telediario, supone un nuevo episodio de la creciente politización que rodea esta edición del festival, marcada por las protestas contra la presencia de Israel tras la ofensiva militar en Gaza desencadenada después de los atentados terroristas de Hamás del 7 de julio de 2023.

RTVE no ha sido la única televisión pública en adoptar medidas de protesta. Las cadenas de Países Bajos, Eslovenia, Irlanda e Islandia también decidieron ausentarse del certamen en señal de rechazo a la decisión de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) de mantener a Israel en competición.

La corporación española elevó además el tono de sus críticas a pocas horas de la final. El presidente de RTVE, José Pablo López, acusó al director de Eurovisión, Martin Green, de cometer un "insulto flagrante a los valores europeos" por las informaciones que apuntaban a un posible regreso de Rusia al festival pese a la invasión de Ucrania.

Sin embargo, Green negó tajantemente esas acusaciones durante una rueda de prensa celebrada este sábado en Viena. "No hay conversaciones en marcha sobre el retorno del ente ruso a Eurovisión. No hay planes de que eso vaya a pasar", aseguró el directivo a preguntas de la agencia EFE.

Mientras tanto, varios cientos de manifestantes participaron bajo la lluvia en una marcha propalestina por las calles de Viena para protestar contra la presencia de Israel en Eurovisión. La movilización se sumó a otras concentraciones celebradas en la capital austríaca, tanto a favor como en contra de la participación israelí, en una de las ediciones más tensas y polémicas del festival en los últimos años.