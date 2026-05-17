Alba Carrillo la lía en una tienda de relojes: "Ha sido vergonzoso"

Alba Carrillo ha relatado la mala experiencia vivida durante la noche y la mañana en torno a la venta de una nueva serie limitada de relojes Royal Pop, una colaboración con Audemars Piguet. La presentadora se encontraba a las puertas del establecimiento de Swatch donde ha afirmado que se produjeron situaciones de tensión, presencia de reventa y conflictos entre asistentes.

"Ha sido vergonzoso", ha asegurado en un vídeo en el que ha detallado lo ocurrido y en el que también ha apuntado a una mala gestión del evento. Existen imágenes en las que se puede ver a la presentadora muy enfadada con la situación.

Además, ha sacado, de manera irónica, la parte positiva de todo lo ocurrido: "Mi hijo no se ha gastado sus ahorros en esta guarrería de plástico que es fea como un demonio y no se puede ni poner en la muñeca. Creo que, después del disgusto, hemos tenido suerte". El precio en el que están valorados los relojes se sitúa en torno a los 400 euros.

Una noche de espera con menores

Según ha explicado Carrillo, todo comenzó con una larga espera en la calle en la que había familias y menores: "Hemos pasado la noche en la calle para hacer una gracia a mi hijo", ha señalado, al tiempo que ha descrito un ambiente de ilusión entre los asistentes por conseguir el producto.

La colaboradora ha sostenido que el objetivo de su presencia no era económico, sino experiencial. Ha indicado que acudió acompañada de su hijo y de su madre, y que durante la espera conocieron a otros menores en circunstancias similares. "Los pobres lo han pasado fatal con el frío", ha afirmado.

Carrillo también ha asegurado que durante la espera se habló de un sistema de lista para el acceso a los relojes. Según su versión, se informó de que habría unas 285 unidades, aunque posteriormente esa cifra habría cambiado: "Luego solamente 80", ha contado, criticando la falta de claridad en la información facilitada.

🚨 La que se ha liado en la tienda Swatch de Madrid con Alba Carrillo pic.twitter.com/RVYYFgbuJp — LO + (@SuperViiral) May 16, 2026

Reventa en la puerta

Uno de los puntos centrales de su denuncia ha sido la presencia de reventa en el entorno del establecimiento. Carrillo ha señalado que "ha ganado la reventa", y ha explicado cómo los relojes terminaron en manos de intermediarios que operaban en la puerta.

En su testimonio ha descrito escenas de intercambio de dinero y productos fuera del control del establecimiento: "La gente de la reventa se estaba llevando los relojes delante de todos", ha asegurado, al tiempo que ha acusado a estos grupos de comportamientos agresivos.

Según ha relatado, varios asistentes que protestaron por la situación recibieron insultos: "Nos han insultado cuando hemos preguntado qué estaba pasando", ha contado, y ha añadido que incluso se habrían producido acercamientos con intención de agresión hacia algunos asistentes.

Presencia de seguridad y reclamaciones

En cuanto al dispositivo de seguridad, ha sostenido que fue necesaria la intervención de agentes policiales en la zona: "La Policía ha tenido que dejar otras cosas para venir aquí". Sin embargo, ha matizado que la actuación no fue homogénea. "Algunos han estado súper a la altura, otros no tanto", vinculando el problema a una cuestión de gestión más que de profesión.

La colaboradora ha asegurado que ha presentado una hoja de reclamaciones y que dispone de pruebas de lo ocurrido. "Tengo vídeos, teléfonos y todo se puede atestiguar", indicando además que acudirá a Consumo para denunciar la situación.

Críticas a Swatch y a la reventa

En su crítica a la organización, ha sostenido que la marca no habría gestionado correctamente el lanzamiento: "Más allá del reloj, que es lo de menos, es la forma en la que se ha tratado a las personas", insistiendo en que la situación se habría descontrolado por una mala planificación.

Finalmente, ha concluido su relato con una crítica general al fenómeno de la reventa. "Ha ganado el mercado negro", ha afirmado, asegurando que la situación vivida refleja un problema más amplio de especulación en este tipo de lanzamientos comerciales.

Comunicado de Swatch

"A todos nuestros queridos fans del mundo, sobre nuestra colaboración AP x Swatch, presentada este 16 de mayo. Por motivos de seguridad, hacia nuestros clientes y nuestros equipos de tienda, por favor pedimos no acudir a nuestros puntos de venta en grupos numerosos para adquirir este producto", han explicado en sus primeras líneas.

Además, han informado del tiempo de venta de los relojes así como de la imposibilidad de realizar grandes colas: "La colección Royal Pop estará a la venta durante bastantes meses. En algunos países, no se permiten colas de más de 50 personas, con lo que las ventas podrían ser pausadas".