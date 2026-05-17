Bulgaria ganó por primera vez el Festival de Eurovisión gracias a la actuación de Dara y su canción Bangaranga, en una 70.ª edición celebrada en Viena, marcada por la participación de Israel y el boicot de varios países europeos. La representante búlgara obtuvo un total de 516 puntos, imponiéndose a Israel, segunda clasificada, y a Rumanía, que terminó tercera contra pronóstico.

El triunfo de Bulgaria llegó después de que el televoto confirmara la decisión previa de los jurados profesionales, que ya habían situado a Dara en cabeza con 204 puntos. La suma final permitió al país balcánico alcanzar por primera vez la victoria en Eurovisión tras regresar este año al certamen, del que había estado ausente durante tres ediciones por motivos económicos.

Israel, representado por Noam Bettan con la canción Michelle, partía desde la octava posición tras el voto profesional con 123 puntos, pero remontó gracias al apoyo del público hasta alcanzar los 343 puntos y terminar en segundo lugar. Rumanía, con Alexandra Căpitănescu y el tema de rock Choke Me, logró la tercera plaza con 296 puntos.

El regreso de Bulgaria culmina con una victoria

Dara, de 27 años, es una de las artistas pop más conocidas de Bulgaria. Alcanzó notoriedad en 2015 tras participar en el concurso televisivo X Factor y posteriormente consolidó su popularidad como entrenadora en La Voz de Bulgaria y concursante en Dancing Stars.

Tras proclamarse ganadora, la cantante aseguró en rueda de prensa que se sentía "agradecida" por lo vivido en Viena y calificó el triunfo como "un sueño". Antes de conocerse el resultado final, explicó además que el título de su canción, Bangaranga, "significa el momento en que decides vivir tu amor y no tu miedo".

La actuación búlgara incorporó referencias al folclore tradicional del país. En concreto, rindió homenaje a los kukeri, personajes tradicionales que recorren las calles haciendo sonar campanas para ahuyentar a los malos espíritus.

Las casas de apuestas no situaban a Bulgaria entre las principales favoritas. Finlandia, que lideraba muchos pronósticos previos, terminó finalmente en sexta posición, mientras que Australia concluyó cuarta.

Resultado final concurso

La clasificación final de la 70.ª edición de Eurovisión 2026: