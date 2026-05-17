Bulgaria ganó por primera vez el Festival de Eurovisión gracias a la actuación de Dara y su canción Bangaranga, en una 70.ª edición celebrada en Viena, marcada por la participación de Israel y el boicot de varios países europeos. La representante búlgara obtuvo un total de 516 puntos, imponiéndose a Israel, segunda clasificada, y a Rumanía, que terminó tercera contra pronóstico.
El triunfo de Bulgaria llegó después de que el televoto confirmara la decisión previa de los jurados profesionales, que ya habían situado a Dara en cabeza con 204 puntos. La suma final permitió al país balcánico alcanzar por primera vez la victoria en Eurovisión tras regresar este año al certamen, del que había estado ausente durante tres ediciones por motivos económicos.
Israel, representado por Noam Bettan con la canción Michelle, partía desde la octava posición tras el voto profesional con 123 puntos, pero remontó gracias al apoyo del público hasta alcanzar los 343 puntos y terminar en segundo lugar. Rumanía, con Alexandra Căpitănescu y el tema de rock Choke Me, logró la tercera plaza con 296 puntos.
El regreso de Bulgaria culmina con una victoria
Dara, de 27 años, es una de las artistas pop más conocidas de Bulgaria. Alcanzó notoriedad en 2015 tras participar en el concurso televisivo X Factor y posteriormente consolidó su popularidad como entrenadora en La Voz de Bulgaria y concursante en Dancing Stars.
Tras proclamarse ganadora, la cantante aseguró en rueda de prensa que se sentía "agradecida" por lo vivido en Viena y calificó el triunfo como "un sueño". Antes de conocerse el resultado final, explicó además que el título de su canción, Bangaranga, "significa el momento en que decides vivir tu amor y no tu miedo".
La actuación búlgara incorporó referencias al folclore tradicional del país. En concreto, rindió homenaje a los kukeri, personajes tradicionales que recorren las calles haciendo sonar campanas para ahuyentar a los malos espíritus.
Las casas de apuestas no situaban a Bulgaria entre las principales favoritas. Finlandia, que lideraba muchos pronósticos previos, terminó finalmente en sexta posición, mientras que Australia concluyó cuarta.
Resultado final concurso
La clasificación final de la 70.ª edición de Eurovisión 2026:
- Bulgaria: Dara con Bangaranga y 516 puntos.
- Israel: Noam Bettan con Michelle y 343 puntos.
- Rumanía: Alexandra Căpitănescu con Choke Me y 296 puntos.
- Australia: Delta Goodrem con Eclipse y 287 puntos.
- Italia: Sal Da Vinci con Per sempre sì y 281 puntos.
- Finlandia: Linda Lampenius & Pete Parkkonen con Liekinheitin y 279 puntos.
- Dinamarca: Søren Torpegaard Lund con Før vi går hjem y 243 puntos.
- Moldavia: Satoshi con Viva, Moldova! y 226 puntos.
- Ucrania: Lelék con Ridnym y 221 puntos.
- Grecia: Akylas con Ferto y 220 puntos.
- Francia: Monroe con Regarde! y 158 puntos.
- Polonia: Alicja con Pray y 150 puntos.
- Albania: Alis con Nân y 145 puntos.
- Noruega: Jonas Lovv con Ya Ya Ya y 134 puntos.
- Croacia: Lelek con Andromeda y 124 puntos.
- República Checa: Daniel Zizka con Crossroads y 113 puntos.
- Serbia: Lavina con Kraj mene y 90 puntos.
- Malta: Aidan con Bella y 89 puntos.
- Chipre: Antigoni con Jalla y 75 puntos.
- Suecia: Felicia con My System y 51 puntos.
- Bélgica: Essyla con Dancing on the Ice y 36 puntos.
- Lituania: Lion Ceccah con Sólo quiero más y 22 puntos.
- Alemania: Sarah Engels con Fire y 12 puntos.
- Austria: Cosmó con Tanzschein y 6 puntos.
- Reino Unido: Look Mum No Computer con Eins, Zwei, Drei y 1 punto.