Escándalo en 'Casados a primera vista': concursantes denuncian violaciones en el programa británico

Varias mujeres que formaron parte de la edición británica del popular programa de televisión Casados a Primera Vista (Married At First Sight UK) han revelado a la BBC que sufrieron agresiones sexuales por parte de sus parejas asignadas durante la grabación del formato. Las afectadas aseguran que la productora encargada del espacio no implementó las medidas de protección necesarias tras recibir las alertas, dejando a las víctimas en una situación de extrema vulnerabilidad.

Los testimonios detallados de tres de estas concursantes se emiten la noche de este lunes en el espacio informativo Panorama. En sus declaraciones, acusan de forma directa a los hombres con los que contrajeron matrimonio en la pequeña pantalla de haberlas forzado a mantener relaciones íntimas o de haber llevado a cabo comportamientos de índole sexual inapropiados y no consentidos mientras las cámaras documentaban la convivencia diaria. Ante la gravedad de lo ocurrido, las afectadas han anunciado su intención de emprender acciones legales contra la televisión y la productora responsable de la emisión.

El formato Casados a Primera Vista, que en el Reino Unido se emite a través del canal Channel 4 y cuya ejecución técnica corresponde a la productora independiente CPL, basa su premisa en emparejar a personas solteras mediante el criterio de supuestos expertos. Los participantes se conocen por primera vez el mismo día de su enlace matrimonial y, posteriormente, disfrutan de un viaje de luna de miel en el que conviven mientras un equipo de grabación registra su día a día.

Una de las denunciantes, a quien la televisión pública británica ha identificado con el seudónimo de Lizzie para preservar su anonimato, ha explicado que el trato con su pareja televisiva cambió drásticamente tras un primer encuentro íntimo. Según su relato, el hombre adoptó una actitud violenta y la obligó a mantener relaciones sexuales a pesar de su negativa explícita. La víctima aseguró haber quedado paralizada por el miedo, especialmente después de que su agresor la amenazara con "hacer que alguien le arrojase ácido" si se atrevía a desvelar lo que estaba sucediendo a sus espaldas.

El caso de Lizzie no es un hecho aislado dentro de la producción. Otra de las afectadas, bajo el nombre ficticio de Chloe, ha manifestado que comunicó abiertamente haber sido violada tanto a los responsables de Channel 4 como a la dirección de CPL. Pese a la extrema gravedad de su denuncia, sus episodios se emitieron con total normalidad. Por otro lado, una tercera participante llamada Shona Manderson relató que el individuo con el que fue emparejada se extralimitó durante los encuentros sexuales y mostró de forma constante un comportamiento controlador y posesivo.

Como respuesta a la repercusión de estos testimonios, la dirección de Channel 4 ha emitido un comunicado en el que califica las acusaciones de "muy graves". La cadena ha ordenado de manera inmediata la retirada de todos los episodios correspondientes a las temporadas anteriores de su plataforma de contenidos bajo demanda, así como la eliminación de las publicaciones relacionadas en los distintos perfiles oficiales de las redes sociales del programa.

La corporación británica ha reconocido que era plenamente consciente de estas acusaciones por conducta inapropiada desde el pasado mes de abril. No obstante, han justificado su inacción inicial alegando que los señalados habían negado los hechos. La directora ejecutiva de Channel 4, Priya Dogra, ha intentado defender la postura oficial argumentando que la compañía ha actuado "con rapidez, de forma adecuada y con sensibilidad", e insistiendo en que han priorizado en todo momento el bienestar físico y emocional de las personas involucradas en el rodaje.