Las audiencias de las andaluzas coronan a Antena 3: su especial exprés vence al despliegue de TVE

La intensa noche electoral de las elecciones andaluzas del 17 de mayo dejó un panorama de televisión fragmentado pero con motivos de celebración para las principales cadenas. En una jornada marcada por la incertidumbre de si Juan Manuel Moreno Bonilla (PP) revalidaría su mayoría absoluta —lo que finalmente no ocurrió por apenas dos escaños—, las estrategias de emisión marcaron los resultados. Antena 3 se coronó como la opción más vista en su franja con un formato exprés, La 1 de TVE aguantó el tipo liderando el global del análisis extendido, y laSexta firmó su mejor noche autonómica en años.

El gran triunfo de Antena 3: Máxima eficacia en tiempo récord

La estrategia de Antena 3 demostró una eficacia matemática. Con una cobertura concentrada de tan solo 44 minutos (de 22:01 a 22:45) liderada por Matías Prats y Mónica Carrillo, la cadena principal de Atresmedia se convirtió en lo más visto de toda la noche electoral.

En su franja de emisión, barrió por completo a sus competidores directos en estricta coincidencia:

Especial Antena 3: 12% de cuota y 1.617.000 espectadores.

Especial La 1: 9,8% de cuota y 1.328.000 espectadores.

Especial laSexta: 9,5% de cuota y 1.285.000 espectadores.

Supervivientes (Telecinco): 6,9% de cuota y 938.000 espectadores.

Este hito redondeó una jornada redonda para Antena 3 Noticias, cuyos informativos volvieron a ser los más vistos del día en España, destacando especialmente la edición de sobremesa (15:00), que anotó un espectacular 20,5% de share y 1.881.000 espectadores.

La 1, segunda opción de la noche

Para el análisis pausado y la noche larga, la audiencia respaldó mayoritariamente a la televisión pública. El especial de La 1, conducido por Pepa Bueno y Alejandra Herranz, dosificó sus datos a lo largo de una noche de escrutinio lento y complejo a través de tres bloques diferenciados, algo que suele hacerse para maquillar los datos finales:

Primer bloque (20:45 - 20:58): Arrancó con fuerza registrando un 11,1% de cuota y 1.239.000 espectadores durante los primeros compases del recuento. Segundo bloque (21:20 - 22:07): Mantuvo el interés con un 10,6% de share y 1.395.000 seguidores. Tercer bloque (22:10 - 0:33): El tramo definitivo y más extenso de la noche, donde se desgranaron los resultados finales, lideró con un 10,2% de share y 1.091.000 espectadores.

En esta última y decisiva franja de coincidencia (de 22:10 a 0:33), La 1 se distanció de sus rivales directos.

Por su parte, laSexta saldó la intensa jornada electoral con unos datos más que decentes. El especial capitaneado por Antonio García Ferreras dividió su cobertura en dos partes, logrando cifras que no se veían en el canal desde hacía varias citas electorales.

Primera parte (21:11 - 22:44): Firmó un formidable 9% de share y 1.118.000 espectadores . Este dato se convirtió oficialmente en la mejor noche electoral de laSexta en cuota desde las elecciones europeas de 2024 (9,9% y 11,7%), y en su mejor registro de unos comicios autonómicos desde las elecciones de Castilla y León en 2022 (9,2% y 1.508.000).

Segunda parte (22:45 - 1:10): En el tramo de madrugada y postanálisis, retuvo a 609.000 fieles y un 7,1% de cuota de pantalla.

Balance final de la jornada

La noche del 17-M en Andalucía confirmó que el público diversifica su consumo según las necesidades de la información: Antena 3 se consolida como el referente del impacto rápido y masivo, La 1 alargó su especial cosechando unos datos aceptables, pero superado por la cadena de San Sebastián de los Reyes en estricta franja de coincidencia, y laSexta queda como tercera opción pero recuperando espectadores.