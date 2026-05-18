Desde su desembarco en España en 2013, MasterChef se ha consolidado como un auténtico e indiscutible éxito de audiencias en la televisión pública. El exitoso formato culinario de TVE se encuentra actualmente a las puertas de estrenar su esperada edición MasterChef Celebrity Legends, una entrega muy especial que contará con la participación de concursantes famosos que ya han dejado su impronta en ediciones anteriores. A pesar del paso del tiempo y de los inevitables cambios en el equipo, el programa sigue manteniendo en su plantel a dos de sus tres jueces principales y más emblemáticos. Tras la sonada marcha de Samantha Vallejo-Nágera y la posterior incorporación de la conocida influencer Marta Sanahuja, el espacio televisivo continúa estando capitaneado por Pepe Rodríguez y Jordi Cruz, quienes se han convertido en los auténticos buques insignia del formato.

A lo largo de más de una década de trayectoria televisiva, en la que han grabado más de 20 temporadas diferentes alternando entre las versiones de anónimos, celebrities y diversos especiales, estos dos reputados chefs del panorama nacional pueden afirmar con total rotundidad que han pasado más tiempo juntos que con sus propias familias. Pepe Rodríguez y Jordi Cruz han recorrido prácticamente media España para sacar adelante las grabaciones de cada entrega del formato de TVE. En todos estos rodajes y viajes continuos no solo ha florecido una profunda y sólida amistad entre ellos, sino que, de manera inevitable, también han tenido que lidiar con sus más y sus menos debido a la intensa convivencia.

A pesar de que en la pantalla siempre se les ha visto enfrentados en la clásica competición del programa por demostrar quién es el cocinero más rápido, quién ejecuta mejor los platos o cuál de los equipos, ya sea el rojo o el azul según el azar del día, rendía mejor bajo la dirección de cada uno de ellos, los chefs siempre han mostrado su mejor sonrisa ante las cámaras. De hecho, si en algún momento llegó a producirse un rifirrafe real entre bambalinas, supieron disimularlo a la perfección de cara a los espectadores.

Pepe Rodríguez se sinceró recientemente en el programa 100% Únicos sobre este vínculo: "Hay rivalidad, nos picamos. Hay muy buena relación, es como si fuera mi hermano", comenzó diciendo. El de Illescas admitió que disfruta buscando las cosquillas al catalán: "No te imaginas cómo nos queremos. Pero nos tocamos las narices, me encanta tocar las narices. Mucho, es mi manera de vivir. Y fastidiarle, porque además sé que le fastidia más".

Sin embargo, la convivencia extrema también les ha pasado factura fuera de las cámaras. "Me he tirado un mes o un mes y medio sin hablarme con él, todo esto grabando día sí, día no", reveló Pepe, asegurando que nadie en la audiencia lo notó: "¿Tú sabes lo que es rodar día y noche? Grabando con una persona que la tienes aquí todo el rato y no hablarnos... Hemos hecho el programa y no se ha notado".

Por suerte, 'alguien' les hizo entrar en razón. Ahora, Pepe se sigue picando en las pruebas de jueces para fastidiarle y decirle entre risas: "Eh, chavalito. Aquí manda el de Illescas". El chef también se mostró emocionado por cómo el formato cambió su identidad: "Me cuesta recordar mi vida antes de MasterChef (...) Ya no soy Pepe el de El Bohío, soy Pepe el de MasterChef".

Por su parte, Jordi Cruz también se sinceró con Vicky Martín Berrocal sobre lo que siente por su compañero tras tantos años: "He aprendido mucho de él", confesó. "Tengo un gran gurú, que es Pepe. No le cuento todo porque se ríe el cabrito. Pepe tiene esa capacidad de reírse de todo, esa retranca".

Jordi admitió que admira cómo Pepe ha superado los momentos difíciles de su vida con gracia: "Le digo, 'Yo quiero ser como tú'. No quiero envenenarme, no quiero enfadarme, quiero dejar pasar las cosas malas, verlas con perspectiva y gestionarlas con humor". Eso sí, el catalán concluyó bromeando sobre quién es el verdadero villano: "Pepe Rodríguez es el malo de MasterChef. Él disfruta cuando pincha a los aspirantes. Le ves que lo disfruta. Pero en pantalla luego sale súper bien. Eso me genera una ira... Pero es un diez. De Pepe Rodríguez he aprendido mucho, y me ha aportado mucho".