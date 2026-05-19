TVE ha decidido poner fin a la andadura de Zero Dramas, el espacio de entrevistas y consultorio sexual conducido por Loles León en las noches dominicales de La 2. Según ha podido saber El Confidencial, la Corporación ha optado por no renovar el formato apenas unos meses después de su estreno, concluyendo así esta apuesta por nuevos contenidos de producción propia dirigidos a su segundo canal. La decisión ya ha sido comunicada de manera oficial al equipo de la productora Win Win Audiovisual, lo que ha motivado la suspensión de la jornada de grabación que estaba programada para este jueves. Aunque las previsiones iniciales apuntaban a que el espacio se mantendría en la parrilla hasta el próximo mes de junio, la cadena ha decidido cerrar la temporada este domingo con la emisión de su decimotercera entrega.

La cancelación del programa llega tras analizar una evolución de audiencias que los directivos han considerado insuficiente para asegurar su continuidad, a pesar de que el formato lograba mantenerse en torno a la media diaria de La 2 y registraba datos positivos en el cotizado target comercial de la cadena. Tras un debut prometedor el pasado 8 de marzo, cuando cosechó un 3,6% de cuota de pantalla y 334.000 espectadores, las cifras experimentaron el habitual ajuste de las novedades, estabilizándose en las semanas posteriores en una horquilla cercana al 2,5% de share. El espacio nació con el propósito de aprovechar el perfil televisivo y espontáneo de la actriz a través de debates sobre temáticas poco convencionales en la televisión en abierto, tales como la sologamia o el intercambio de parejas, completando cada emisión con un consultorio sobre sexo.

>

Este movimiento se enmarca dentro de una etapa compleja para la estrategia de entretenimiento de la televisión pública, que en las últimas temporadas ha lidiado con las dificultades de asentar sus nuevas apuestas y ha tenido que reestructurar su parrilla ante proyectos que no cumplieron las expectativas de la cadena. En este sentido, el final de Zero Dramas coincide con una racha de ajustes en la Corporación, que recientemente ha visto cómo otras propuestas no lograban los objetivos de audiencia fijados, como ocurrió este sábado con el espacio musical La Casa de la Música o con Al margen de todo, liderado por Dani Rovira, que terminó cancelado antes de lo previsto debido a su baja recepción.

A lo largo de sus trece entregas, la cadena aplicó diversos cambios en la programación y estructura de Zero Dramas para intentar dinamizar sus resultados. El programa modificó su horario de emisión, adelantándose de las 23:30 a las 22:30 horas tras el espacio Al Cielo con Ella, y renovó algunos de sus elementos, como la vocalista de su banda musical o el plantel de colaboradoras, donde Mónica Cruz relevó a la influencer Marina Rivers.

Asimismo, dentro de las habituales estrategias de contraprogramación para competir con el sector privado, el formato dio un salto puntual a La 1 la noche del martes 21 de abril para hacer frente al estreno de Cara al Show en La Sexta y arropar a Henar Álvarez. Aquella emisión especial obtuvo un 4,9% de cuota y 231.000 espectadores, regresando a la semana siguiente a su ubicación habitual de los domingos en La 2, donde este fin de semana se despedirá definitivamente de los espectadores.

Programa 1 (08/03/2026): 334.000 y 3,6%

Programa 2 (15/03/2026): 260.000 y 3,4%

Programa 3 (22/03/2026): 268.000 y 2,5%

Programa 4 (29/03/2026): 262.000 y 2,5%

Programa 5 (05/04/2026): 203.000 y 2,0%

Programa 6 (12/04/2026): 306.000 y 2,8%

Programa 7 (19/04/2026): 201.000 y 1,8%

Programa 8 (21/04/2026): 231.000 y 4,9%

Programa 9 (26/04/2026): 265.000 y 2,5%

Programa 10 (03/05/2026): 196.000 y 1,8%

Programa 11 (10/05/2026): 278.000 y 2,4%

Programa 12 (17/05/2026): 260.000 y 2,2%

TVE y su problema en el prime time

La inestabilidad en la parrilla de Televisión Española se ha convertido en una constante que refleja las crecientes dificultades de la corporación para consolidar sus apuestas de entretenimiento y conectar con el público actual. El horario estelar de la cadena pública viene arrastrando una compleja racha de resultados, donde propuestas de gran envergadura no han logrado alcanzar los objetivos mínimos de viabilidad. Un claro ejemplo de esta tendencia ha sido el rendimiento de formatos como Bake Off o DecoMasters, proyectos diseñados para liderar el horario de máxima audiencia que, sin embargo, terminaron diluyéndose rápidamente con cuotas de pantalla muy alejadas de la media de la cadena, evidenciando una desconexión entre el diseño de los contenidos y las demandas de los espectadores.

Ante este escenario de debilidad en los audímetros, la dirección del ente público ha venido aplicando una política de cancelaciones y giros de programación con el fin de frenar la pérdida de competitividad. Rostros muy consolidados en el panorama nacional han sufrido en primera persona esta falta de paciencia empresarial; es el caso de Dani Rovira, cuyo reciente espacio de entretenimiento Al margen de todo fue retirado de la programación tras apenas unas pocas semanas de emisión al entrar en una pronunciada caída libre de audiencia.

>

A este panorama de cancelaciones se suma el caso de Barrio Esperanza, la ambiciosa comedia social de La 1 que, a pesar de firmar un magnífico arranque, ha visto cómo su rendimiento caía en picado semana tras semana. El progresivo descenso de su audiencia ha venido muy condicionado por decisiones estratégicas de la propia cadena, concretamente por su reubicación en la noche de los miércoles en un horario excesivamente tardío, arrancando al filo de las once de la noche tras el espacio La Revuelta. Esta política de retrasar los contenidos de máxima audiencia aboca a producciones potentes a un horario imposible para el espectador medio, una dinámica de precipitación e inestabilidad horaria que desgasta a los formatos antes de tiempo y que ahora vuelve a ponerse de manifiesto con la retirada prematura de Zero Dramas.