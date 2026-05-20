La actualidad política obligó a laSexta a modificar por completo su programación prevista para la noche de ayer, martes. El país había amanecido con la impactante noticia de la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en una causa por presunto tráfico de influencias que investiga la Audiencia Nacional, un auténtico terremoto político. Ante el enorme impacto informativo y la necesidad de ofrecer una cobertura en tiempo real, se tomó la decisión de suspender la emisión programada de Cara al Show, el formato de entretenimiento nocturno presentado por Marc Giró, para dar paso de forma urgente a una edición especial de El Objetivo, conducida por Ana Pastor. La propia cadena se encargó de anunciar este movimiento de parrilla a través de sus redes sociales a lo largo de la jornada para avisar a sus espectadores del cambio de planes.

Este movimiento de programación resultó llamativo para el sector televisivo porque, a diferencia de lo ocurrido hace unas semanas con el especial sobre el hantavirus que sustituyó de forma fulminante a Servicio Secreto by Chicote tras cosechar unos resultados muy discretos, en esta ocasión laSexta decidió dar un descanso temporal a una de sus apuestas de la temporada justo cuando empezaba a enderezar el rumbo. El espacio de Marc Giró venía de firmar una semana antes un 8% de cuota de pantalla, un respiro estadístico que, sin embargo, no impidió que los programadores de la cadena prefirieran la actualidad informativa.

La jugada de urgencia, sin embargo, no terminó de traducirse en un gran respaldo por parte del público en una noche de fortísima competencia. El despliegue de la cadena con el especial 'El Objetivo: Zapatero' tuvo que conformarse con una fría acogida, firmando un 4,7% de cuota de pantalla y reuniendo a tan solo 307.000 espectadores. Esta discreta marca no solo situó a la oferta informativa de Ana Pastor por debajo de las expectativas de la cadena para una gran noche de breaking news, sino que se quedó notablemente lejos de los registros que venía aportando el propio Marc Giró en esa misma franja.

Los problemas de Giró en su salto a laSexta

El espacio de humor tenía prevista para la noche de ayer una entrega muy atractiva que contaba con la presencia de las actrices Inma Cuesta y Anna Castillo como invitadas, además del anunciado regreso de Yolanda Ramos con sus habituales secciones de comedia. Aunque desde su salto a la parrilla de laSexta el formato se ha querido consolidar como una de las sorpresas de entretenimiento del canal, su trayectoria ha estado llena de altibajos.

El programa arrancó con un 8,5% de share y 727.000 espectadores, convirtiéndose en el mejor estreno de entretenimiento de la cadena en los últimos seis años. Sin embargo, tras esa novedad inicial, el formato sufrió un evidente descenso que lo llevó a marcar un mínimo del 5,2% de cuota y 425.000 televidentes en su tercera semana, dejando patente que el público habitual de la cadena, más acostumbrado a la acidez informativa, no terminaba de conectar del todo con la propuesta.

A pesar de ese bache, el programa había logrado estabilizarse gracias a su última subida, logrando que más de 2,1 millones de espectadores únicos conectaran con el espacio en algún momento de sus emisiones. Actualmente, la cruda realidad de la media aritmética sitúa al programa en un equilibrado 7% de cuota de pantalla y 572.000 seguidores fieles tras sus cuatro primeras entregas. Estos números reflejan un rendimiento aceptable pero ajustado para el horario de máxima audiencia, lo que convirtió la obligada actualidad política de ayer en la excusa idónea para darle un oportuno respiro a Marc Giró.