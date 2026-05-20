El Museo de Cera de Madrid anuncia una figura de Bad Bunny antes de su gira por España

El conocido espacio de exposiciones situado en el corazón de la capital española ha confirmado de forma oficial que ampliará su catálogo de personalidades. En esta ocasión, la entidad cultural ha puesto sus ojos en la industria musical contemporánea al anunciar que incorporará en breve una réplica exacta de Bad Bunny, uno de los referentes indiscutibles del género urbano a escala mundial.

Desde la propia dirección del recinto destacan que el intérprete puertorriqueño se ha consolidado como "uno de los artistas internacionales más influyentes y reconocidos del panorama musical actual". La elección no es casual, puesto que la figura del vocalista caribeño se había convertido en una de las incorporaciones más esperadas por los visitantes, con especial incidencia entre las nuevas generaciones de adolescentes y fieles seguidores de estos ritmos que copan hoy en día las principales listas de éxitos.

En cuanto al aspecto técnico, el equipo de artesanos y moldeadores del museo se encuentra inmerso en la fase final del proyecto. Según han detallado a través de un comunicado emitido a los medios, los artistas plásticos trabajan actualmente en los últimos retoques de la efigie, la cual ha sido elaborada bajo unos estrictos estándares para conseguir el máximo nivel de precisión y realismo. El objetivo principal de los escultores es lograr plasmar con fidelidad no solo los rasgos faciales, sino también la genuina personalidad y la esencia estética que caracterizan al cantante sobre los escenarios.

Esta estrategia de renovación se enmarca dentro del plan integral del museo para modernizar sus galerías. Con esta reciente suma a sus vitrinas, la institución cultural continúa ampliando su ya de por sí vasto inventario, reforzando así su apuesta a largo plazo por acercar a sus salas a las personalidades más relevantes del ámbito del séptimo arte, la literatura, las competiciones deportivas y, por supuesto, la cultura y la historia internacional que demanda el turista del siglo veintiuno.

El anuncio de esta inauguración escultórica se produce en un momento inmejorable a nivel promocional, ya que coincide con la inminente llegada del artista a nuestro país para desplegar su gira musical. De hecho, se da la circunstancia de que el afamado músico tiene previsto ofrecer dos multitudinarios conciertos en el estadio Metropolitano durante los próximos días 30 y 31 de mayo. A estas dos citas principales habrá que sumar hasta ocho fechas adicionales a lo largo del mes de junio, lo que augura un indudable éxito de afluencia tanto en sus espectáculos en vivo como en las propias instalaciones del museo madrileño, según recoge la agencia EFE.