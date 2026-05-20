La nieta de Mussolini gana el 'Gran Hermano Vip' italiano

La figura mediática y política Alessandra Mussolini, nieta de Benito Mussolini, se ha alzado como la flamante vencedora de la última temporada del reality Gran Hermano VIP (Grande Fratello) en Italia. A sus 63 años, la que fuera representante pública ha logrado conquistar a la audiencia, obteniendo un contundente 56% del respaldo de los telespectadores. De este modo, logró imponerse en la recta final del formato televisivo a la otra gran contendiente, la presentadora y actriz Antonella Elia.

Tras conocerse el veredicto del público, la ganadora no dudó en mostrar su asombro y alegría a través de sus perfiles oficiales. "Me siento muy feliz. ¡No tenía ni idea! Hemos vivido en una burbuja", aseveró a través de un mensaje en sus redes sociales, evidenciando su sorpresa ante el triunfo después de semanas de aislamiento voluntario que exige la mecánica del concurso emitido en la pequeña pantalla.

Más allá de su reciente éxito en el ámbito del entretenimiento, la vida de esta conocida personalidad ha estado marcada por su ascendencia y su particular trayectoria. Nacida del matrimonio entre Romano Mussolini y Maria Scicolone, es nieta del histórico dirigente Benito Mussolini, así como sobrina carnal de la aclamada estrella del celuloide Sophia Loren. Sus primeros pasos profesionales se encaminaron hacia el ámbito artístico, probando suerte tanto en la interpretación cinematográfica como en la industria musical, antes de dar el salto definitivo a la esfera pública y legislativa.

A principios de la década de los noventa, decidió emprender una carrera en el agitado panorama de la política transalpina. Su primera incursión se produjo bajo las siglas del Movimiento Social Italiano, una formación de corte posfascista con la que consiguió un escaño como diputada en las elecciones del año 1992. Desde ese momento, consolidó una dilatada labor parlamentaria que la llevó a ocupar diversos cargos representativos.

A lo largo de las décadas posteriores, desempeñó funciones tanto en la Cámara Baja como en el Senado, militando en diversas organizaciones conservadoras como el Pueblo de la Libertad o la conocida Forza Italia, fundada por el difunto empresario y ex primer ministro Silvio Berlusconi. Asimismo, representó a sus compatriotas como eurodiputada en el Parlamento Europeo durante la legislatura comprendida entre 2004 y 2008.

Su perfil público siempre ha combinado su faceta institucional con una presencia constante en los platós, donde su fuerte carácter ha propiciado intensos debates. Uno de los episodios más recordados tuvo lugar cuando, en plena discusión ante las cámaras con la activista Vladimir Luxuria, llegó a pronunciar unas polémicas declaraciones afirmando que era "mejor ser fascista que maricón" (utilizando el término despectivo frocio).

No obstante, en un llamativo giro respecto a sus posiciones más tradicionales, en los últimos tiempos ha modificado notablemente su discurso público. Desde el año 2021, la exdiputada ha optado por defender abiertamente los derechos del colectivo homosexual y transexual, llegando incluso a mostrar su firme apoyo a iniciativas legislativas destinadas a combatir y sancionar cualquier tipo de discriminación por orientación sexual, lo que ha generado sorpresa entre sus antiguos correligionarios.