Marcos Llorente presenta su libro en 'El Hormiguero': "Trata sobre algo que todos sentimos"

Marcos Llorente pasó por El Hormiguero por primera vez y trató tanto temas deportivos como los relacionados con la salud, ya que el futbolista ha adoptado un estilo de vida que le ha llevado a recibir muchas críticas.

El internacional comenzó haciendo un repaso de la temporada del Atlético en la que han llegado a la final de Copa del Rey, semifinales de Champions League y se encuentran cuartos en la clasificación de LaLiga, igualados a puntos con el Villarreal, tercero en la tabla y al que se enfrentan en la última jornada. Llorente se mostró orgulloso de lo conseguido, pero señaló que perder una final y quedarse a las puertas de otra no puede ser considerado un triunfo: "El fútbol es así. Se aprende, pero no te lo puedes tomar como una victoria".

El futbolista reconoció que suele gestionar bien los partidos y no ponerse nervioso, aunque matizó que el encuentro de Champions de semifinales pudo ser en el que "más nervioso he estado, que no controle bien" durante este curso.

Sobre su retirada, no se imagina compitiendo mucho más allá de los 35 años. "No creo que me compense. Llegará un punto en el que no necesito ganar más dinero ni más éxito profesional".

La dieta paleolítica

Para el futbolista no es solo importante rendir bien en el terreno de juego sino que cuidar su salud a largo plazo es uno de los grandes objetivos en su vida y, por ello, sigue una dieta del paleolítico: "Es un estilo de vida y una forma de vivir", afirmó. Esa alimentación se basa comer carne, pescado, verduras y tubérculos, prescindiendo de lácteos, pasta y cereales.

"Para mí es más importante el cuándo que el qué. Igual que no tiene sentido hacer deporte de noche, tampoco tiene sentido comer de noche", apuntó después de reconocer que no cuenta calorías porque "no creo en eso". Para él, el cuerpo funciona mejor con actividad y alimentación durante las horas de luz: "Por la noche no vas a gastar gasolina, entonces lo mejor es que no gastes".

Por ello, el jugador estructura su horario según la estación del año. Los meses de primavera y verano se va a dormir entre las 22:00 y las 22:15 mientras en invierno retrasa un poco ese horario y se acuesta sobre las 22:30 u 23:00. La razón: amanece más tarde durante esa estación del año, aún así, "si tengo cualquier plan o cosa, no me pongo horarios".

Respecto al no uso de crema solares, Llorente afirmó que "muchos profesionales lo defiende" y sostuvo que el mantiene "una relación coherente con el sol" y señala que lo que no puede ser es que no tomes el sol durante años y "llegues la primera semana de agosto y te calces siete horas el primer día en la playa".

Una nueva forma de vivir

En su visita al programa de Pablo Motos, presentó su nuevo libro Free Human, que describe como "un manual para volver a sentirse humano", aunque no es solo un libro sino "una nueva forma de vivir", según lo que compartió también en sus redes sociales.

Llorente explicó que nace de una preocupación compartida por mucha gente: "Este libro trata sobre algo que yo creo que todos sentimos: que cada vez vivimos más cansados, más ansiosos, más desconectados, y eso que vivimos en una de las épocas con más comodidades", contó. Lanzar esta obra tiene el objetivo de explicar por qué ocurre esta situación y cómo recuperar la energía y la salud de manera sencilla.

Recuerdos de la infancia

Marcos Llorente reveló que de pequeño era "muy frío", aunque eso ha ido cambiando con el paso del tiempo gracias tanto a su mujer como a la gente que le rodea y con la que ha trabajado. Una de las anécdotas que destacó relacionada con esa personalidad se produjo en el colegio.

"Uno de los deberes que nos pusieron era decirnos 'te quiero'. Mi padre y yo somos muy parecidos, bastante fríos. A veces ni nos saludábamos. Pasaba por la cocina y un 'hola', o a veces nada", afirmó. Con esta tarea, se fue rompiendo la barrera emocional entre ambos: "Al principio era llegar y: 'hola, hola, te quiero'. Y nos entraba la risa, nos descojonábamos".