La noche de este martes, el plató de La Revuelta volvió a evidenciar cómo la televisión pública puede transformarse en un cómodo altavoz para la autopromoción y el posicionamiento político sin apenas contrapesos. Mercedes Milá acudió al programa conducido por David Broncano con el objetivo de publicitar su nuevo espacio, Me meto en un jardín, que se estrenará el próximo domingo 24 de mayo en La 2 y que contará con David Uclés como uno de sus primeros invitados. Sin embargo, lo que se inició como una obligada mención corporativa derivó rápidamente en un festival de declaraciones de marcado sesgo ideológico que el presentador prefirió no cuestionar en exceso.

En un momento de la conversación, la periodista inquirió a su compañero sobre si existía censura por parte de la corporación estatal en su formato. "Siempre nos ha dejado hacer lo que queramos", respondió Broncano con previsible comodidad, una afirmación que sirvió en bandeja de plata para que Milá introdujera de lleno en el guion de la cadena pública la reciente imputación de José Luis Rodríguez Zapatero por presunto blanqueo de capitales y tráfico de influencias. Milá sacó el asunto: "¿Qué te parece el montaje?

Ante la gravedad de los cargos que cercan al expresidente socialista, el presentador jiennense optó por ponerse de perfil para evitar cualquier tipo de complicación en directo, asegurando con tibieza que había visto la noticia pero que todavía tenía que "leer sobre ello un poco". Esta calculada prudencia dejó vía libre para que su invitada asumiera un papel de jueza absolutoria, exclamando de manera tajante: "Yo no me creo ni una palabra. Conozco a Zapatero y creo además que la acusación es tan retorcida, ya veréis...". Ante el evidente sesgo de la afirmación, el conductor del espacio intentó tímidamente matizar la contundencia de la veterana comunicadora señalando el calado de sus insinuaciones al replicarle que "dices que es un montaje, eso es una acusación fuerte...". Lejos de mostrar un mínimo de cautela institucional respecto a los tiempos y las garantías de la instrucción judicial, Milá redobló su apuesta y arremetió de forma genérica contra el sistema judicial del país afirmando que "José Luis Rodríguez Zapatero es un tipo de primera categoría que para nada se ha metido en esto. Lo que pasa es que la justicia en España es un desastre [...]".

Como ya es habitual en el complaciente ecosistema del programa, el encendido alegato de la presentadora provocó aplausos unánimes entre el público asistente, una evidente sintonía ideológica ante la cual la propia Milá bromeó preguntando si "¿estos también son comunistas, todos los que aplauden?". Broncano advirtió a su invitada sobre el riesgo de sus tajantes aseveraciones recordándole que "sabes que la afirmación que has hecho ahora, vamos a guardar ese corte a ver cómo envejece...". Sin embargo, el tono de compadreo ya era irreversible. De hecho, en otras declaraciones concedidas a los medios durante las ruedas de prensa promocionales de su nuevo espacio en La 2, Milá ya había dejado claro que se siente profundamente blindada en esta nueva etapa en RTVE, asegurando abiertamente que se encuentra en un momento vital en el que le da exactamente igual lo que piensen de ella y que no piensa callarse nada.

Esta actitud desafiante se trasladó por completo al plató de La Revuelta, donde continuó reafirmándose al añadir: "¿Quieres que lo repita? José Luis Rodríguez Zapatero, acusado de lo que lo han acusado, para mí es completamente inocente y se verá con el paso de los días".

La entrevista alcanzó su punto álgido cuando Milá extendió su manto protector al actual presidente del Gobierno, ensalzando la conveniencia de emitir ciertos discursos en la cadena pública al señalar la ventaja de "poder decir estas cosas y que no pase nada. Por ejemplo, poder defender a Pedro Sánchez porque realmente lo van a masacrar y no van a parar hasta sacarlo de donde está". Acto seguido, la invitada no dudó en recriminarle a Broncano su falta de combatividad política explícita en favor de Moncloa, lanzándole un dardo impregnado de ironía que retrata la percepción exterior que arrastra el programa desde su millonario fichaje: "Si tuviese un programa en directo, en momentos concretos habría salido a defender a mi presidente del Gobierno. Tú, que tendrías que ser el que salga porque estás encargado por él para vigilar a nuestra patria... Tú eres un golferas de mucho cuidado".

Ante la directa alusión a los recurrentes comentarios sobre el origen de su desembarco en RTVE, el jiennense intentó victimizarse sugiriendo una supuesta falta de sintonía con las esferas del poder al lamentar que "yo creo que en el Gobierno no estarán muy contentos conmigo porque cada vez que hay una movida de estas yo...", una frase que ni siquiera pudo concluir por la réplica de la invitada: "Te callas porque eres un cobarde, pues yo sí me mojo todo lo que haga falta".