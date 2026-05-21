Antena 3 seguirá con 'Pasapalabra' y estudia una alternativa para 'El Rosco' final

Antena 3 seguirá emitiendo el concurso Pasapalabra y estudia qué hacer con la prueba final del programa tras la resolución del Tribunal Supremo que obliga al Grupo Atresmedia a cesar la emisión de El Rosco.

Así lo han señalado fuentes del programa, que han subrayado que la resolución del Supremo no afecta a la emisión de Pasapalabra, sino a la de la prueba final, a El Rosco.

El Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia que obliga a Atresmedia a cesar la emisión de El Rosco de Pasapalabra, al considerar que constituye una obra protegida por la propiedad intelectual, cuya titularidad corresponde a la empresa holandesa MC&F.

El alto tribunal establece que El Rosco es "un formato televisivo desarrollado, estructurado y con suficiente complejidad, no una idea inicial o general".

La resolución de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha desestimado íntegramente los recursos presentados por Atresmedia y la productora británica ITV Studios, así como el recurso de MC&F, y ha confirmado en todos sus extremos la sentencia recurrida.

De esta forma se resuelve un litigio sobre los derechos de propiedad intelectual de este formato que está en los tribunales desde hace años y que en un principio enfrentó a Telecinco, cuando El Rosco se emitía en la cadena de Mediaset, con la productora británica ITV.

Ahora, cuando El Rosco se emite en Antena 3 y el contencioso se centra en la cadena de Atresmedia, el Supremo confirma que el titular de este formato es MC&F, no ITV, y condena a Atresmedia a dejar de reproducir "todo programa de televisión u obra audiovisual que contenga un juego" basado en ese formato.