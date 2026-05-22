El panorama televisivo español vive un nuevo vuelco en la intensa batalla por los formatos de entretenimiento. Mediaset España ha adquirido los derechos de El Rosco, la emblemática prueba final de Pasapalabra.

Según adelantó Informalia y confirma EFE, este acuerdo se alcanzó hace un año con la productora holandesa MC&F y estaba supeditado a que el Tribunal Supremo resolviera el litigio con Atresmedia, lo que ha ocurrido este jueves. De este modo, la vigencia del contrato quedaba automáticamente activada al confirmarse la derrota judicial de su principal competidor directo.



La estrategia de Mediaset estaba pensada desde hace más de un año y se ha conocido después de que se hiciera pública la sentencia del Tribunal Supremo que obliga a Atresmedia a cesar la emisión de El Rosco al considerar que constituye una obra protegida por la propiedad intelectual, cuya titularidad corresponde a la empresa holandesa MC&F.

Con este fallo, la justicia valida que el juego del abecedario es una creación independiente de la estructura global del programa.

Periplo en los tribunales

La resolución judicial pone punto final, o al menos un punto de inflexión drástico, a una compleja disputa legal que ha salpicado a los dos grandes grupos de comunicación privada de España durante la última década. En un primer término, enfrentó a Telecinco, cuando El Rosco se emitía en la cadena de Mediaset con la productora británica ITV. El concurso y su exitosa final se emiten ahora en Antena 3 a las ocho de la tarde de lunes a viernes.



La cadena principal de Atresmedia anunció este jueves que seguirá emitiendo el concurso y estudia qué hacer con la prueba final. Mantendrá la emisión "con normalidad" hasta que no les sea notificada la sentencia del Supremo y los plazos que imponga el proceso, que aseguran que no afecta a la emisión de Pasapalabra, sino a la de la prueba final, a El Rosco.

El mercado audiovisual queda ahora a la espera de ver si se produce una negociación a tres bandas o si si El Rosco cambiará de cadena por segunda vez en su historia.