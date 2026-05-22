La imputación de Zapatero dispara a Iker Jiménez: 'Horizonte' firma su mejor semana histórica

El panorama televisivo español ha vivido esta semana un notable vuelco en su franja nocturna más competitiva, consolidando una tendencia en la que el análisis de la actualidad y la agitación política se imponen firmemente sobre el entretenimiento puro. En el centro de este fenómeno se sitúa Horizonte, el espacio dirigido por Iker Jiménez y Carmen Porter en Cuatro, que ha encadenado una trayectoria meteórica coincidiendo de lleno con el recrudecimiento de la tensión en la escena política nacional y los últimos acontecimientos judiciales que salpican a figuras de relevancia institucional.

La evolución de los índices de audiencia del programa demuestra cómo una parte muy significativa de la ciudadanía busca activamente espacios alternativos de debate y análisis ante la avalancha de informaciones que sacuden los cimientos de la actualidad parlamentaria y de los tribunales.

La semana comenzó con un tono moderado pero firme el lunes 18 de mayo, cuando el formato firmó una cuota de pantalla del 7,8% y congregó a 954.000 espectadores de media en una noche tradicionalmente fragmentada.

Sin embargo, el verdadero punto de inflexión se desató a partir del martes 19 de mayo, en paralelo al estallido de las últimas novedades que situaban el foco mediático sobre el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y los ecos políticos de los procesos judiciales en curso: el espacio pegó un formidable estirón en los audímetros al escalar hasta el 9,7% de share y seducir a 1.183.000 fieles, convirtiéndose en la tercera opción preferida por la audiencia y logrando un hito de gran valor estratégico para Mediaset al superar de manera directa a las principales ofertas de la competencia en Telecinco y laSexta.

Este empuje, lejos de ser una reacción efímera, se consolidó e intensificó durante el miércoles 20 de mayo. Con la mesa de debate de Cuatro volcada en desgranar las implicaciones institucionales de las decisiones judiciales que sacuden al Ejecutivo y a la oposición, Horizonte rozó el ansiado doble dígito al marcar un 9,9% de cuota de pantalla y retener a 1.153.000 espectadores de media.

El programa batió así su récord histórico en su versión diaria por segunda jornada consecutiva, aguantando con una solidez inédita el feroz pulso contra titanes tan asentados en el access prime time como El Hormiguero de Antena 3 y La Revuelta de Televisión Española. La audiencia demostró su interés por el análisis pormenorizado de las derivadas de la actualidad política, un terreno en el que el programa de Iker Jiménez ha sabido construir un nicho de fidelidad muy transversal.

El broche de oro a este comportamiento ascendente llegó la noche del jueves 21 de mayo, coincidiendo con la versión extendida y semanal del formato. En una velada de alta intensidad informativa, Horizonte pulverizó todos sus registros previos del año al dispararse hasta un espectacular 12,0% de cuota de pantalla, liderando con comodidad frente a sus rivales directos y erigiéndose en la segunda opción absoluta de la noche, solo por detrás de la imbatible gala de Supervivientes.

Es cierto que el volumen absoluto de espectadores se situó en esta ocasión en los 899.000 seguidores debido al estiramiento de la emisión hacia la madrugada, un tramo horario en el que el consumo televisivo general decrece notablemente, pero el porcentaje de share obtenido confirma un éxito indiscutible y evidencia que los espectadores permanecieron pegados a la pantalla de Cuatro para seguir el debate político hasta altas horas de la noche.