La intrahistoria del Rosco de Pasapalabra: el origen del conflicto, la guerra por la 'milla de oro' y un acuerdo secreto

El sector de la televisión en España ha sufrido una de las mayores sacudidas de su historia reciente tras conocerse el último y definitivo dictamen del Tribunal Supremo. El alto tribunal ha emitido una resolución de enorme calado sectorial al confirmar la sentencia que prohíbe de forma tajante a Atresmedia seguir emitiendo la prueba de El Rosco dentro de su exitoso concurso Pasapalabra. Este fallo judicial altera de manera drástica el panorama audiovisual español y deja en una situación de absoluta incertidumbre el futuro inmediato del formato estrella de Antena 3, que se ha consolidado durante años como el espacio más visto y con mayor cuota de pantalla de la televisión lineal en el país.

Con esta decisión, la máxima instancia judicial española refrenda el criterio expuesto en el año 2022 por la Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona. Aquel dictamen previo ya determinó que el concurso no podía seguir ofreciendo al público su sección más icónica e identitaria al considerar que se estaban vulnerando los derechos de propiedad intelectual de MC&F, una conocida productora independiente de origen holandés. Los magistrados del Tribunal Supremo han validado el argumento de que El Rosco constituye, por sí mismo, una obra con una entidad jurídica y creativa totalmente independiente de la estructura global del formato Pasapalabra.

Por consiguiente, el tribunal reconoce que la titularidad exclusiva sobre este juego final pertenece a la compañía de los Países Bajos y no a la multinacional británica ITV Studios Global Distribution, que fue la corporación que licenció el formato integral a Atresmedia.

Las repercusiones de la decisión judicial

La gran incógnita que planea ahora sobre la industria y sobre los millones de espectadores diarios del formato es saber qué ocurrirá con las próximas emisiones. La situación guarda un paralelismo ineludible con los hechos acontecidos hace siete años, cuando Mediaset España se vio obligada por otra orden judicial a cancelar de forma fulminante y abrupta las emisiones de Pasapalabra en Telecinco de un día para otro, dejando colgados los contenidos ya grabados y abriendo una profunda brecha en sus índices de audiencia de la que el grupo todavía intenta recuperarse.

A pesar de la contundencia del fallo del Tribunal Supremo, la situación a corto plazo en Antena 3 no experimentará alteraciones drásticas inmediatas. Fuentes internas de Atresmedia han confirmado a varios medios que la previsión del grupo de comunicación de San Sebastián de los Reyes es mantener la emisión habitual de Pasapalabra con la inclusión de El Rosco durante los próximos días y semanas.

La explicación jurídica para esta aparente normalidad radica en que la corporación audiovisual aún no ha recibido la notificación oficial y formal del requerimiento por parte del Tribunal Supremo. Además, los cauces legales habituales contemplan un periodo indeterminado para la ejecución de las sentencias dictadas por el alto tribunal, lo que concede un margen de maniobra temporal a los programadores de la cadena para continuar ofreciendo el espacio con total normalidad mientras se define el escenario de contingencia.

No obstante, conscientes de la gravedad de la situación, los directivos de Atresmedia ya han garantizado la continuidad de Pasapalabra en la programación regular de Antena 3, asegurando que el formato sobrevivirá incluso si se ven forzados a prescindir definitivamente de su prueba más emblemática. En los despachos del grupo de comunicación ya se trabaja activamente en varios planes alternativos. Inicialmente se contemplaba la opción de abrir una vía de negociación directa con MC&F para adquirir de manera formal los derechos de explotación de El Rosco, pero la realidad empresarial del sector ha cerrado esa puerta de forma imprevista.

La otra gran vía de escape en la que profundizan los equipos de desarrollo de contenidos de la cadena consiste en el diseño y lanzamiento de una nueva prueba final con un nivel similar de competitividad, tensión y atractivo de cara a la audiencia, que sirva como sustituta definitiva para el clásico rosco de preguntas y respuestas y que proteja el liderato del programa presentado por Roberto Leal. De hecho, algo similar pasó en la versión francesa del formato, en la que optaron por incluir una rueda alfabética, sustituyendo al mítico Rosco.

El origen: una guerra de productoras

Para comprender a fondo la complejidad jurídica y la envergadura de este litigio que ha mantenido en vilo a las grandes corporaciones de la televisión en España, es imprescindible remontarse al origen de la batalla legal. El conflicto se inició cuando la sociedad holandesa MC&F Broadcasting Production and Distribution presentó una demanda de carácter mercantil contra Atresmedia Corporación. En dicho escrito de acusación, la productora internacional afirmaba que el grupo audiovisual español estaba cometiendo una infracción continuada de los derechos de propiedad intelectual que legítimamente poseían sobre la famosa prueba.

Ante esta tesitura, la británica ITV Studios se personó formalmente en el proceso judicial con el firme objetivo de defender la validez de la licencia que le había otorgado a Atresmedia, argumentando de forma conjunta que la propiedad de El Rosco ya era una cuestión juzgada, cerrada y resuelta mediante sentencias firmes previas dictadas por la Audiencia Provincial de Madrid en 2016 y por el propio Tribunal Supremo en 2019, las cuales habían forzado en su momento la salida del formato de la parrilla de Telecinco.

Sin embargo, el criterio de la Audiencia de Barcelona, que ahora ha sido plenamente ratificado, desmontó por completo esta línea de defensa. Los magistrados catalanes determinaron que las batallas legales previas dirimidas entre Mediaset España e ITV se centraron de forma exclusiva en el cumplimiento o incumplimiento de las relaciones contractuales que ligaban a ambas compañías, pero que en ningún momento se llegó a juzgar el fondo del asunto sobre los derechos de autor originarios de la prueba final, principalmente porque la firma holandesa MC&F nunca fue parte activa ni intervino en aquellos procedimientos de Madrid.

La investigación de los hechos probados por parte de la Audiencia de Barcelona concluyó de forma inequívoca que los verdaderos y legítimos creadores originales de El Rosco fueron Reto Luigi Pianta y René Mauricio Loeb. Ambos autores idearon este juego de preguntas ordenadas de forma alfabética y procedieron a ceder de manera legal sus correspondientes derechos de explotación a la mercantil MC&F. De acuerdo con los registros históricos del caso, esta compañía holandesa otorgó en el año 1998 una licencia de uso a la empresa italiana Einstein para que incluyera este reto específico dentro del programa Passaparola, un concurso que a su vez se había desarrollado tomando como base la licencia estructural global de ITV.

Por consiguiente, la jurisprudencia determina que El Rosco nació con una identidad creativa propia y perfectamente desvinculada del resto de dinámicas y juegos que componen Pasapalabra, quedando plenamente amparado y protegido de forma singular por la Ley de Propiedad Intelectual. Al concluir que tales derechos legítimos pertenecen a MC&F y no a la distribuidora británica ITV, el recurso de casación interpuesto por Atresmedia carecía de base legal para prosperar, lo que ha llevado al Tribunal Supremo a asestar el golpe definitivo.

El inesperado movimiento de Mediaset

La trascendencia de esta resolución jurídica no se limita al ámbito de los tribunales, sino que ha provocado un vuelco estratégico radical en los despachos de la competencia directa. Pocas horas después de que trascendiera públicamente el dictamen del Tribunal Supremo, Mediaset España ejecutó un movimiento maestro en los despachos al confirmar que ha suscrito un acuerdo estratégico y definitivo con la productora holandesa MC&F para adjudicarse en exclusiva los derechos de explotación de la icónica prueba.

Los detalles de esta operación revelan que el pacto se fraguó en un plano de absoluta confidencialidad y secreto hace aproximadamente año y medio, cuando Alessandro Salem, el consejero delegado del grupo audiovisual italiano, selló una alianza preferencial con los mandatarios de la productora dueña de los derechos de autor.

Este acuerdo preventivo firmado por la cúpula de Mediaset estaba firmemente condicionado al resultado final del litigio en el Tribunal Supremo. En el preciso instante en que el alto tribunal desestimó los recursos de Atresmedia y ratificó la prohibición de uso de la prueba en Antena 3, el contrato de confidencialidad y exclusividad con Mediaset entró automáticamente en vigor a todos los efectos legales. Esta hábil maniobra desactiva por completo cualquier posibilidad de que Atresmedia intente sentarse a negociar o iniciar una puja económica con los propietarios de la licencia para retener El Rosco en su programa, puesto que Mediaset posee ahora el control absoluto sobre el uso de la prueba en el territorio español.

Los planes futuros de Mediaset pasan por ponerse a trabajar de forma inmediata en el desarrollo, preproducción y diseño de un formato de concurso televisivo completamente nuevo que integre El Rosco como el gran clímax y eje central de sus emisiones. Las limitaciones legales dictadas por este entramado de derechos obligan a que este nuevo proyecto no pueda utilizar bajo ningún concepto la marca Pasapalabra, ni tampoco reproducir ninguna de las pruebas intermedias que actualmente se emiten en Antena 3, las cuales siguen estando ligadas contractualmente a la multinacional británica ITV. Por el contrario, la cadena principal de Atresmedia se encuentra en la delicada posición de poder seguir emitiendo el concurso que lidera las tardes de la televisión nacional bajo la batuta de Roberto Leal, pero completamente desprovisto de su sección estrella y definitiva.

Este giro de los acontecimientos supone un impacto severo y una estocada de gran calado estratégico por parte de Mediaset hacia su principal competidor privado en abierto. Con este movimiento de ajedrez corporativo, el grupo con sede en Fuencarral le devuelve la jugada a Atresmedia revirtiendo una situación histórica perjudicial. La pérdida de Pasapalabra hace siete años por parte de Telecinco rompió el equilibrio de las audiencias vespertinas y provocó un trasvase masivo de telespectadores hacia Antena 3, consolidando una hegemonía que ha durado años.

El terremoto empresarial y televisivo que se acaba de desatar amenaza con alterar de forma profunda e impredecible el tablero de juego de la televisión comercial en España, situando esta vez a Atresmedia en la compleja tesitura de tener que reinventar su mayor éxito diario para evitar una fuga masiva de su audiencia fidelizada.

El efecto arrastre y la 'milla de oro'

El verdadero peligro que este dictamen judicial representa para Atresmedia trasciende las fronteras del propio concurso y se adentra de lleno en la línea de flotación de su estrategia de programación diaria. En la televisión comercial moderna, un formato de éxito no solo se valora por los puntos de cuota de pantalla que cosecha de forma aislada, sino por su capacidad para actuar como un motor de tracción para toda la parrilla.

Este fenómeno, técnicamente denominado en la industria audiovisual como el 'efecto arrastre' o lead-in, es la disciplina que ha permitido a Antena 3 consolidar un liderazgo indiscutible durante los últimos años. Al emitirse en la franja inmediatamente anterior al informativo de la noche, Pasapalabra no solo retiene a millones de espectadores frente al televisor, sino que se los entrega en bandeja y con el mando a distancia 'congelado' a la siguiente gran apuesta de la cadena, generando una sinergia empresarial de un valor incalculable.

La trascendencia de este ecosistema televisivo se hace evidente al observar la denominada 'Milla de Oro' de la televisión en abierto, el bloque horario que comprende los últimos minutos de El Rosco y el arranque de Antena 3 Noticias 2. Es en este preciso instante donde se suelen registrar diariamente los 'minutos de oro' de las audiencias en España, concentrando los picos de consumo más altos de toda la jornada. Para Atresmedia, una caída en la eficacia competitiva de su concurso vespertino debido a la obligada supresión de su prueba reina implicaría un debilitamiento inmediato de este umbral crítico. Si la nueva propuesta final del programa no logra replicar la tensión y el magnetismo de la rueda alfabética, una parte significativa de la audiencia potencial podría fragmentarse o migrar a otras opciones de la competencia justo antes de las nueve de la noche, rompiendo el hábito de consumo masivo que sostiene la hegemonía del grupo.

Este eventual desplome del efecto arrastre provocaría un impacto en cadena sobre los resultados financieros de la compañía. Las tarifas publicitarias más elevadas de la televisión lineal se comercializan precisamente en los bloques que rodean a El Rosco y al informativo, ya que los anunciantes buscan el máximo alcance posible en el momento de mayor concentración de espectadores del día. Si el flujo de público que transita desde la tarde hacia la noche se debilita, la cotización de estos espacios publicitarios corre el riesgo de devaluarse. Además, el daño no se detendría en los informativos; al verse afectada la audiencia de la oferta informativa líder, el programa o serie que se emite a continuación en la franja de máxima audiencia o prime time comenzaría su andadura nocturna con un suelo de espectadores notablemente inferior, lo que obligaría a la cadena a realizar un sobresfuerzo de promoción para mantener sus estándares de liderazgo.

De este modo, la jugada maestra de Mediaset al arrebatar los derechos de propiedad intelectual de El Rosco no solo busca desmantelar un programa de entretenimiento, sino dinamitar la columna vertebral que sostiene la estabilidad de toda la parrilla diaria de su rival. Al privar a Antena 3 de su imán de audiencias más potente a última hora de la tarde, se abre una brecha de vulnerabilidad que podría alterar los hábitos de consumo de los espectadores a escala global. El reto de supervivencia para Atresmedia ya no consiste únicamente en encontrar un sustituto digno para un juego de preguntas y respuestas, sino en diseñar un mecanismo creativo de alta fidelización capaz de salvaguardar el valioso puente de audiencia que alimenta sus noches y protege sus ingresos publicitarios más estratégicos.