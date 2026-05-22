Mazazo judicial a Mediaset: condenada a pagar 73,2 millones por las ganancias ilícitas de 'Pasapalabra'

La Audiencia Provincial de Madrid ha dictado una resolución histórica que incrementa de forma notable la cuantía que Mediaset España deberá pagar al grupo audiovisual británico ITV. Según una información adelantada por El Confidencial, a la que ha tenido acceso este diario, la indemnización por los beneficios obtenidos mediante la emisión irregular del concurso Pasapalabra entre los años 2012 y 2019 se eleva ahora hasta los 73,2 millones de euros. Esta decisión judicial, que fue dictada el pasado 16 de abril y que ya es firme, constituye una de las mayores condenas económicas impuestas en España en el ámbito de la vulneración de derechos de propiedad intelectual.

El pronunciamiento se ha dado a conocer en un momento de especial relevancia sectorial, apenas veinticuatro horas después de que el Tribunal Supremo ratificara otra sentencia de gran calado sobre el mismo programa. El alto tribunal confirmó que la emblemática prueba de El Rosco posee derechos de propiedad intelectual propios e independientes que pertenecen en exclusiva a la compañía neerlandesa MC&F Broadcasting Production. Como consecuencia de ello, se ordenó a Atresmedia —cadena que actualmente emite el espacio televisivo tras alcanzar un acuerdo con ITV Studios— que deje de utilizar dicha sección en sus emisiones de Pasapalabra, si bien trascendió que Mediaset ya mantenía un pacto previo para recuperar los derechos de El Rosco en caso de que este último fallo le hubiera resultado favorable.

En lo que respecta al procedimiento contra Mediaset, los magistrados de la Audiencia Provincial han estimado de manera parcial el recurso de apelación interpuesto por la compañía británica ITV. El tribunal ha determinado que la cadena española percibió unos ingresos por publicidad muy superiores a los estimados inicialmente en la primera instancia del proceso, lo que ha provocado que la cuantía inicial de la condena ascienda desde los 44,3 millones hasta los citados 73,2 millones de euros.

Asimismo, los jueces han reconocido formalmente el denominado "efecto arrastre", un fenómeno comercial por el cual el concurso incrementaba notablemente los índices de audiencia de los informativos nocturnos que se programaban inmediatamente después de su finalización, lo que se ha traducido en la obligación de abonar una compensación económica adicional de 233.134 euros. Por el contrario, la resolución judicial no introduce modificaciones en la partida vinculada a la explotación comercial y el merchandising derivado del formato, cuya cuantía permanece fijada en la cantidad de 824.263 euros.

Un litigio paralelo al de Atresmedia

Este mandato judicial da cumplimiento efectivo a la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el año 2019, mediante la cual se obligó a Mediaset a suspender de forma inmediata las emisiones del formato y a resarcir económicamente a ITV por los rendimientos obtenidos de forma ilícita. La Audiencia Provincial de Madrid, además, ha desestimado en su totalidad el recurso presentado por la compañía española, rechazando de plano las alegaciones de nulidad procesal basadas en supuestos defectos de tramitación en la demanda de ejecución.

Del mismo modo, el tribunal rehusó suspender cautelarmente el procedimiento a la espera de que el Supremo resolviera el litigio paralelo sobre la titularidad de El Rosco, argumentando que dicha controversia carece de impacto directo sobre una ejecución de sentencia que ya es plenamente firme. Los magistrados han recalcado que los posibles derechos de terceros ya fueron analizados de forma exhaustiva en la causa principal y que la condena quedó establecida con carácter definitivo en 2019, por lo que la ejecución debía seguir su curso con total independencia de las reclamaciones de MC&F contra Atresmedia.

Por otra parte, la resolución tumba los criterios de contabilidad alternativa sugeridos por los servicios jurídicos de Mediaset. El tribunal ha denegado la posibilidad de que la cadena se dedujera como gasto deducible un total de 13,6 millones de euros que fueron abonados en su día a las firmas MC&F y Good Formats tras la rescisión de su alianza contractual con ITV. El auto judicial echa por tierra el argumento central de la defensa económica de Mediaset, que sostenía que la indemnización no debía calcularse sobre la totalidad de la tarta publicitaria del programa, sino únicamente sobre el 14,69% de los ingresos, porcentaje que atribuían de forma estricta al formato protegido. Los jueces recuerdan que la sentencia firme ya zanjó este debate, determinando que el derecho de ITV engloba la totalidad de las ganancias obtenidas por la explotación del espacio televisivo sin la correspondiente licencia.

Tampoco ha sido aceptada la metodología del "beneficio incremental" propuesta por Mediaset, según la cual ITV solo debía percibir la diferencia económica entre lo recaudado por Pasapalabra y lo que habría generado teóricamente cualquier otro programa sustitutivo en esa misma franja de la parrilla televisiva. A juicio de la Audiencia Provincial, validar este sistema vaciaría de contenido real la tutela que ofrece la Ley de Propiedad Intelectual, ya que legitimaría la exclusión de beneficios que se obtuvieron de manera directa gracias a una explotación ilícita. En su lugar, el tribunal ha respaldado el dictamen del perito judicial de la firma BDO, validando de forma expresa el sistema empleado para cuantificar la publicidad convencional, las acciones patrocinadas especiales y el resto de modalidades de comercialización publicitaria asociadas al concurso.

Finalmente, el tribunal descarta de forma categórica que Mediaset sufriera situación alguna de indefensión procesal, realizando una valoración en la que confirma que la empresa dispuso de plazos y garantías suficientes para articular su oposición legal a lo largo de las actuaciones de ejecución. Con esta resolución, que eleva el montante global a favor de ITV por encima de los 73 millones de euros al sumar la publicidad, el merchandising y los costes accesorios, los tribunales españoles imponen una de las sanciones económicas más elevadas de su historia en el ámbito audiovisual.

De este modo, se asienta de forma nítida el criterio jurisprudencial que determina que cualquier operador que explote comercialmente un formato televisivo protegido sin contar con la debida autorización administrativa o contractual está obligado a restituir la totalidad de las ganancias económicas obtenidas mediante dicha actividad. Se pone fin así a una batalla judicial que se inició en el año 2010 y en la que ya los fallos de 2014 y 2016 habían dejado acreditado el uso no autorizado de la marca y el formato por parte de la cadena de televisión española.