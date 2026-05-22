Mónica Naranjo rompe su silencio sobre Sandra Barneda y su salida de 'La isla de las tentaciones'

La historia de la televisión reciente en España y, más concretamente, el devenir del género de la telerrealidad no pueden entenderse en absoluto sin la figura de Mónica Naranjo. La artista y comunicadora fue la auténtica maestra de ceremonias y el rostro de cabecera en la primera edición de La Isla de las Tentaciones, un formato que desembarcó con fuerza en las pantallas españolas a principios del año 2020. Aquel estreno, cuya emisión se articuló de manera transversal entre las cadenas Telecinco y Cuatro, se convirtió de inmediato en un fenómeno de masas sin precedentes recientes, logrando una estratosférica media del 24,1% de cuota de pantalla y atrayendo a más de tres millones de espectadores de media.

La frescura innegable de su mecánica, sumada a las intensas tramas sentimentales que se desarrollaron dentro de las villas, supusieron un antes y un después absoluto para el género del entretenimiento en nuestro país, consolidando una fórmula que Mediaset España todavía hoy continúa explotando con éxito en su cadena principal. Sin embargo, en pleno auge del formato y cuando el país entero estaba conmocionado con las peripecias de los concursantes, la pantera de Figueres tomó la sorprendente decisión de bajarse del barco y abandonar el reality show tras esa única andadura inicial.

A raíz de aquella inesperada renuncia, los responsables de la cadena y de la productora tuvieron que buscar un relevo de garantías, siendo Sandra Barneda la profesional elegida para sustituirla a partir de la segunda temporada y asumir las riendas de las hogueras caribeñas. Desde entonces, la relación entre ambas presentadoras y los verdaderos motivos de la marcha de Naranjo han sido objeto de especulación recurrente por parte de los seguidores del formato, un asunto que ha vuelto a la primera línea de la actualidad televisiva. La icónica intérprete de Sobreviviré volvió a sentarse en un plató de Mediaset, concretamente en el programa 100% Únicos de Cuatro, un espacio donde diversas personalidades se someten a las preguntas directas y sin filtros de un grupo de personas con trastornos del espectro autista.

Durante la entrevista, Samuel Vela planteó un interrogante clave: "¿Por qué dejaste La Isla de las Tentaciones? ¿Tuvo Sandra Barneda la culpa de esto?". La reacción de la artista fue inmediata: "¿Sandra? ¡No, por Dios!". A continuación, insistió en que fue una gran oportunidad, "pero entonces no entendía que fuera un regalo", y recordó el momento en que se fraguó el proyecto: "Me acuerdo que me llamó el director de Telecinco, Paolo Vasile, y me dijo: 'Oye, pásate por la oficina'".

Al acudir a las instalaciones de Mediaset, recibió la propuesta directa: "Nada más sentarme, me dijo: 'Te vas en 20 días a República Dominicana'. Y yo dije: '¿De vacaciones?'. Y me dijo: 'No, te vas a trabajar y vas a conducir un reality'. Sentí un pánico tremendo". Su temor inicial se debía a la falta de experiencia en este género: "Es muy diferente conducir un programa de televisión en plató a un reality. ¡Y un reality de parejas!".

Pese al vértigo, Naranjo habló con orgullo del acierto que supuso para su carrera: "Ha sido lo mejor que he hecho, la mejor decisión de mi vida. Perdí el miedo a hacer el ridículo, que entonces tenía un miedo terrible. Me siento muy agradecida". Además, quitó hierro a las especulaciones reflexionando con humor sobre su marcha: "Hice la primera temporada y después ya le dejó paso a Sandra, que lo hizo mucho mejor que yo".

No es la primera vez que la cantante explica los motivos de su salida en pleno éxito. En una entrevista concedida a Vertele durante la promoción de Amor con Fianza, aclaró que su marcha respondió a razones artísticas y financieras: "Mi momento terminó, y me fui en primer lugar porque sentí que las siguientes ediciones no iban a suscitar esa frescura, esa inocencia y esos momentos que vimos de una persona con el corazón roto corriendo por una isla. Y después también por el tema económico, por supuesto".