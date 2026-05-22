Pedro Piqueras vaticina el futuro de 'La Revuelta' tras el final del sanchismo

El periodista Pedro Piqueras visitó este jueves el plató de La Revuelta en Televisión Española para presentar su último libro, Cuando ya nada es urgente. Durante la entrevista conducida por David Broncano, el encuentro abandonó el tono puramente promocional para adentrarse en un profundo análisis sobre el panorama político e industrial de la televisión pública. En un momento de la charla, el exdirector de informativos se atrevió a teorizar y vislumbrar cuál será el destino del exitoso formato de entretenimiento una vez que concluya el actual ciclo de Gobierno liderado por Pedro Sánchez, abriendo un debate directo sobre la continuidad del espacio ante un inminente cambio de rumbo institucional en el país.

David Broncano no dudó en preguntar directamente al veterano informador, que ha vivido en primera línea los vaivenes políticos de la radiotelevisión pública a lo largo de las últimas décadas, sobre el destino que le depara a su formato estrella ante un futuro cambio institucional. "No sé lo que pasará, pero creo que la ola va en un sentido... (...) Hablarían con vosotros, pero tampoco entiendo por qué, porque aquí no se hace nada de política que yo vea", rompiendo una lanza a favor del carácter puramente humorístico y de entretenimiento que define al espacio de las noches de la televisión pública, algo que la realidad ha demostrado que no es cierto.

Para respaldar su vaticinio y explicar cómo funcionan los mecanismos internos de la corporación, Piqueras recordó sus propios inicios profesionales en Televisión Española bajo la mítica dirección de Pilar Miró, admitiendo textualmente que "no estuve mucho, yo entré con Pilar Miró y cuando la cesaron a ella me cesaron a mí, no fue necesario un cambio de Gobierno".

De este modo, el comunicador vinculó el destino de los grandes rostros y los formatos de la cadena pública no tanto a los cambios ideológicos directos en La Moncloa, sino a los vaivenes y relevos de las cúpulas directivas que se producen de manera orgánica. Con esta argumentación, Piqueras auguró un proceso de negociación obligada y de obligatoria adaptación para Broncano y todo su equipo de producción cuando se agote el actual contexto político, dejando claro que el futuro de La Revuelta tras el sanchismo dependerá de la capacidad del formato para resistir las inercias de las nuevas mayorías y los futuros equipos de gestión que asuman las riendas de la televisión de todos.

La Revuelta sí ha hecho política

El diagnóstico de Pedro Piqueras sobre el espíritu exclusivamente cómico y ajeno a las trincheras de La Revuelta choca frontalmente con la realidad. Aunque David Broncano intente mantener un perfil esquivo y parapetarse tras el absurdo y la ironía, la realidad ha demostrado que el programa se convierte con frecuencia en un altavoz de posicionamientos muy marcados, dinamitando de manera sistemática esa supuesta neutralidad de la que hablaba el veterano informador.

El ejemplo más nítido y reciente de ello se vivió con la visita de Mercedes Milá al plató de la cadena pública. La periodista no dudó en transformar el espacio de entretenimiento en un encendido mitin político, rompiendo una lanza a favor del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero tras sus recientes problemas judiciales.

Milá calificó la investigación de "montaje retorcido", arremetió contra el funcionamiento de la judicatura al afirmar que "la justicia en España es un desastre" y llegó a reprender al propio Broncano por no implicarse de forma activa en la trinchera ideológica, llamándole "cobarde" por no salir en defensa de Pedro Sánchez. "Ahora mismo lo que quieren es masacrar a Pedro Sánchez y tú deberías salir en su defensa", le espetó la invitada en pleno directo, evidenciando que el formato es percibido por muchos de sus protagonistas como un feudo donde se juega en casa.

Esta polémica entrevista no es un hecho aislado, sino la obtención de una línea editorial que asoma de forma constante a través de los chistes de los colaboradores, la selección de los invitados y los comentarios del propio Broncano. Las constantes críticas hacia líderes de la oposición, las alusiones satíricas a los medios de comunicación críticos con el Ejecutivo y la complacencia ante determinados discursos progresistas sirven para contradecir la tesis apolítica de Piqueras.

Lejos de ser un oasis de humor blanco, La Revuelta funciona como un engranaje perfectamente engrasado dentro del ecosistema mediático del sanchismo, lo que explica que su propia viabilidad esté tan firmemente ligada al destino del actual Gobierno en La Moncloa.