Ni el interesado ataque a Ayuso salva a Mercedes Milá: frío estreno en La 2 de su nuevo programa

RTVE estrenó este domingo Me Meto en un Jardín, el nuevo programa de Mercedes Milá en la televisión pública que llega a La 2 como el relevo de Zero Dramas de Loles León. El formato se presenta como un espacio de entrevistas en el que, haciendo honor a su título, la presentadora y sus invitados hablarán sin filtros sobre todo tipo de temas y visitarán algunos parques con elementos o vínculos relacionados con los perfiles de los entrevistados.

En su primera entrega, la periodista catalana viajó a Jaén para encontrarse con David Uclés, escritor encumbrado por ciertos sectores de la izquierda gracias a su premiada obra La península de las casas vacías. Sin embargo, a pesar de la expectación por el regreso de la veterana comunicadora a la cadena estatal, el debut no logró arrastrar a las masas. El espacio cosechó un discreto 4% de cuota de pantalla y apenas reunió a una media de 463.000 espectadores, unos datos de share que, si bien mejoran el 2,5% que venía registrando Loles León, resultan poco esperanzadores para próximas entregas.

Durante la entrega, el foco cultural no tardó en verse salpicado por la ya habitual tendencia de Milá de arrastrar la conversación hacia el terreno de la confrontación política, un recurso que empieza a ser recurrente en sus intervenciones en la televisión pública. Ya lo demostró recientemente durante su recordado y polémico paso por La Revuelta, donde no dudó en utilizar el altavoz del programa de David Broncano para lanzar una encendida y activa defensa de la gestión de José Luis Rodríguez Zapatero.

En esta ocasión, la presentadora volvió a manifestar ese marcado sesgo político al forzar un ataque directo e interesado contra Isabel Díaz Ayuso, buscando de manera interesada la confrontación partidista a costa de la problemática social de la vivienda, una maniobra que desvía el interés literario de la entrevista para adentrarse en su particular activismo ideológico en la cadena pública.

El controvertido libro de Uclés

Antes de entrar en el terreno político, la charla comenzó con la literatura. Un libro sobre el que Milá, nada más conocer al joven literato, realizó una honesta e interesante confesión: "Me lo regalaron este verano y yo no te conocía. Empecé a leerlo y me aburrí como una mona. Una página y otra página... Llegué hasta la veinte y dije: No lo aguanto. Y dejé de leerlo", empezó contando, recordando cómo todo el mundo en su entorno le transmitía un clamor exacerbado con la obra, pese a las duras críticas que ha recibido por parte de expertos, algo que curiosamente no se abordó durante la charla.

"Yo no entendía qué me había pasado a mí. Todo el mundo me decía que era increíble, pero yo me había aburrido, qué quieres que te diga. Lo dejé de lado y cuando me dijeron que habías dicho que sí a esta entrevista, pensé: 'Error. Tengo que leerme ese libraco como sea'. Entonces, empecé a leerlo otra vez y fue ahí cuando me caí de bruces. Me entusiasmó de una manera... Iñaki Gabilondo me dijo que era lo mejor que había leído en su vida y no lo entendía. Pues al final me pasó, empecé, siguió y entusiasmo total. Tal cual te lo estoy contando", explicó Milá al escritor, que reivindicó que "a los libros hay que darles segundas oportunidades".

David Uclés impresionó a la presentadora enseñándole todo el trabajo previo que durante 15 años tuvo que hacer para poner en pie este exitoso libro. El andaluz le mostró los múltiples bocetos y guías que realizó para construir su historia: "Fueron 15 años sobreviviendo, entre los 19 y los 34, tocando en la calle y pintando, sin cotizar", recordó, señalando el enfado que tenía su familia al ver su actitud. "Pero yo le decía a mis amigos que iba a ser una 'F', o famoso o fracasado", bromeó, celebrando que al final pudo sacar adelante su proyecto.

Ataque a la presidenta madrileña

Fue tras este bloque cuando Mercedes Milá vio la oportunidad perfecta para introducir su habitual agenda política y preguntarle a David Uclés sobre su queja con la crisis de la vivienda, buscando directamente el reproche que el autor le había hecho a la presidenta madrileña durante un reciente encuentro: "La has liado con la vivienda e hiciste muy bien en lo que dijiste. ¿Te ha invitado ya a un café Ayuso?", le preguntó la catalana al escritor de manera intencionada, logrando que el invitado aclarara qué fue lo que ocurrió con la mandataria autonómica.

"Cuando le hablé del problema de la vivienda, me dijo que me invitaba a un café para contarme las bondades y las virtudes de su Gobierno. Pero me dijo de tomarlo en la Puerta del Sol y no hay cafeterías en la Puerta del Sol, solo hay franquicias y La Mallorquina", apostilló con sorna Uclés, retratando el modelo comercial de la céntrica plaza de la capital. "O sea que Ayuso te debe un café", insistió la periodista, buscando ahondar en la crítica hacia la presidenta popular.

"Yo quería decir que yo, habiendo ganado mucho dinero ahora, me costaba encontrar un piso en el centro de Madrid que no fuera un zulo. Entonces era una queja generacional para decirle que si yo no puedo con el dinero que he ganado, ¿qué hacen mis amigos que ganan muchísimo menos?", desarrolló el entrevistado. "Mi generación no tiene casa, pero es que no creo que la tengan nunca y se están haciendo la idea de que es normal. Tengo amigos entre 40 y 50 años que están de alquiler y han asumido que, bueno, pues que no van a tener casa y ya está, que es lo que le ha tocado como generación", lamentó el joven.

Finalmente, Milá preguntó a Uclés qué haría él para solucionarlo, obteniendo una respuesta que, de manera llamativa, también salpicó al propio Ejecutivo central, a pesar del evidente foco inicial puesto por la presentadora en la figura de Ayuso: "Para arreglarlo tienes que plantarle cara a gente muy poderosa. Y eso pues yo lo veo muy sencillo pero a lo mejor cuando estás ahí metido de ministro no puedes hacerlo. Me gustaría hablar con la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez García, para que me cuente qué pasa, porque yo no escucho en la tele y en los políticos que nos gobiernan mensajes de rabia o de apoyo hacia todos los que no tenemos vivienda", sentenció el escritor.