El sectarismo comienza a hundir a TVE: mínimos de temporada tras la imputación de Zapatero

La televisión pública española atraviesa uno de sus momentos más críticos y convulsos de los últimos años, evidenciando una desconexión cada vez más profunda con una audiencia que parece haber dicho basta a la instrumentalización ideológica de sus pantallas. Los principales programas de actualidad política y magacines informativos de Televisión Española han registrado a lo largo del mes de mayo sus peores datos de toda la temporada, un desplome que coincide con la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero, cuyo tratamiento ha reforzado las denuncias internas y externas sobre la alarmante falta de neutralidad de la cadena.

La corporación pública ha comenzado un descenso paulatino en términos de seguimiento en una tendencia que los analistas y el propio sector televisivo ya no achacan a fluctuaciones habituales del mercado, sino a un clamoroso castigo directo del público, hastiado de un enfoque informativo que se percibe de forma generalizada como un escudo de defensa sistemático de las figuras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

El veredicto de los audímetros es incontestable y refleja el desgaste de un model que ha primado la complacencia con el poder político por encima del rigor profesional y el mandato de servicio público. El caso más paradigmático de esta tendencia lo encabeza Mañaneros, el espacio presentado por Javier Ruiz, que ha visto cómo su cuota de pantalla se hundía en mayo hasta un 15,5%, lo que supone no solo su mínimo desde el pasado mes de octubre, sino también el peor registro anual.

Un destino similar es el que sufre Malas Lenguas, conducido por Jesús Cintora, un programa reiteradamente señalado por su marcado perfil ideológico y que en este último mes ha marcado mínimos desde noviembre al quedarse en un 10,7% de share.

La debacle adquiere tintes más dramáticos en la franja de máxima audiencia con Malas Lenguas Noche, un formato que se ha mostrado completamente incapaz de superar la barrera del 4% de audiencia en La 2. De hecho, a partir de esta semana comenzará antes su emisión, con el objetivo de arañar espectadores a su mayor competidor, laSexta Xplica.

La desafección de los espectadores se extiende por toda la parrilla diaria; La Hora de La 1 ha firmado un 18,2%, que, aunque sigue siendo un dato más que aceptable, denota una tendencia al descenso con respecto a meses anteriores, marcando su peor registro desde diciembre, mientras que el espacio Directo al Grano se ha tenido que conformar con un 10%, tocando su propio mínimo de la temporada.

El caso de Zapatero agrava la crisis de la pública

Este hundimiento generalizado de los índices de audiencia no es un fenómeno espontáneo, sino la consecuencia directa del hartazgo de una ciudadanía que rechaza que los informativos y programas de actualidad actúen de altavoz de los argumentarios diseñados en el Palacio de La Moncloa. La polémica en torno a la cobertura de la imputación judicial del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero ha marcado un antes y un después en esta crisis de credibilidad. El Consejo de Informativos de RTVE se ha visto obligado a abrir una investigación formal contra el programa Mañaneros 360 tras recibir numerosas y severas denuncias de los propios profesionales de la casa, avergonzados por el tratamiento sesgado que se le dio a la situación jurídica de Zapatero. El propio organismo de control interno denunció de manera contundente una preocupante falta de rigor periodístico, impropia de una televisión pública, cuestionando con dureza el enfoque defensivo y exculpatorio utilizado por Javier Ruiz.

Durante la emisión del programa, el presentador insistió de forma vehemente y reiterada en que la investigación judicial contra el expresidente Zapatero carecía de base sólida, afirmando que se sustentaba única y exclusivamente en una querella de apenas siete páginas presentada por el sindicato Manos Limpias. Este enfoque, lejos de ser un análisis periodístico independiente, calcaba de manera milimétrica el argumentario oficialista distribuido ese mismo día por los portavoces del Gobierno y del Partido Socialista para rebajar la gravedad del asunto. Sin embargo, la burda maniobra de blanqueamiento quedó inmediatamente al descubierto cuando diversos juristas y medios de comunicación desmontaron la versión gubernamental difundida por TVE, recordando que la investigación judicial contra Zapatero procedía, en realidad, de unas densas y complejas diligencias abiertas con mucha anterioridad por la Fiscalía Anticorrupción.

Quejas desde la propia cadena pública

La gravedad de la situación actual no se limita a un desliz coyuntural en la cobertura del caso Zapatero, sino que responde a una práctica estructural de sesgo progubernamental que ya fue documentada al inicio de este año 2026. Cabe recordar que el Consejo de Informativos de RTVE emitió un demoledor e histórico informe de más de 140 páginas en el que acusaba directamente a Mañaneros 360 y a Malas Lenguas de conculcar de forma habitual y reiterada las normas más fundamentales e irrenunciables para la elaboración de información en una cadena pública. El minucioso documento oficial detallaba cómo ambos espacios mezclaban impunemente la información objetiva con la opinión interesada, quebrando de raíz los principios constitucionales de rigor, pluralidad, neutralidad e imparcialidad exigibles a la radiotelevisión del Estado. En dicho informe se llegaron a denunciar formalmente hasta una veintena de bulos claros y malas prácticas informativas flagrantes detectadas específicamente en las intervenciones y enfoques dirigidos por Javier Ruiz y Jesús Cintora.

El castigo masivo de las audiencias en este mes de mayo viene a ratificar la percepción unánime en el sector audiovisual de que el espectador medio ha comenzado a penalizar severamente la asfixiante politización de los contenidos. Los que inicialmente fueron concebidos y presentados al público como magacines informativos abiertos y dinámicos han terminado derivando, tal y como denuncian con amargura los propios sindicatos y trabajadores de RTVE, en formatos rígidos de un marcado y agresivo perfil ideológico concebidos exclusivamente para sostener el relato del Gobierno.

El clima de tensión interna dentro de la corporación es insostenible; los representantes de los trabajadores expresan diariamente su honda preocupación por el imparable deterioro de la credibilidad de Televisión Española y por el daño irreparable que este sectarismo mediático causa a la imagen de un servicio público indispensable. La consolidación de esta tendencia descendente en las audiencias sitúa tanto a la dirección de RTVE como a la propia Moncloa en un escenario extremadamente incómodo y debilitado, demostrando que el intento de blanquear a Sánchez y su Gobierno a través de las pantallas públicas no solo ha fracasado en su objetivo de moldear la opinión pública, sino que ha destruido el patrimonio más valioso de la televisión de todos: la confianza de sus espectadores.