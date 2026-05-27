Carmen Machi recibe la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, en una ceremonia presidida por los Reyes

Carmen Machi, sin lugar a dudas, es una de las actrices más reconocidas de nuestro cine. La serie Aída la catapultó a la fama por el gran éxito de audiencia, haciendo un papel impecable de trabajadora de la limpieza, divorciada y madre de tres hijos. La actriz ha sorprendido al aparecer en esta ocasión tan importante, acompañada de su pareja, Vicente, un músico con el que lleva una relación muy discreta desde hace dos décadas.

El Teatro de Rojas de Toledo ha sido el lugar elegido para la entrega de los galardones. Para la ocasión, la actriz ha escogido un traje pantalón de color blanco, mientras que doña Letizia se ha decantado por uno de sus colores favoritos, el rojo.

El día anterior a la entrega de premios hubo una cena en el cigarral El Ángel Custodio —que perteneció hace tiempo a la famosa poetisa Fina de Calderón—, a la que acudieron representantes del mundo político como el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y el alcalde de la localidad, Carlos Velázquez.

A la pareja se la ha visto junta en contadas ocasiones, como cuando a Machi le entregaron el Goya por la película Ocho apellidos vascos. En esta última aparición, llegaron cogidos del brazo. Entre los galardonados también se encuentran Maribel Verdú y la escritora Elvira Lindo. Enhorabuena a todos.