Christian Gálvez rompe su silencio tras el nuevo revés judicial a 'Pasapalabra'

El panorama televisivo nacional ha experimentado un fuerte impacto tras el revés judicial que afecta a uno de sus espacios más exitosos, marcando un antes y un después para Antena 3. Próximamente, la cadena principal de Atresmedia se verá obligada a prescindir de la explotación de la emblemática sección de El Rosco tal y como se venía conociendo, todo ello en estricto cumplimiento de la última resolución dictada por el Tribunal Supremo. Esta decisión ratifica el veredicto previo de la Audiencia Provincial de Barcelona, desestimando los recursos presentados por Atresmedia e ITV Studios, y confirmando que El Rosco es una obra protegida por la propiedad intelectual al tratarse de un formato televisivo con un desarrollo y complejidad suficientes, cuya titularidad corresponde originariamente a la productora neerlandesa MC&F.

En medio del revuelo generado por este dictamen, una de las figuras históricas vinculadas al concurso, Christian Gálvez, se ha pronunciado abiertamente por primera vez sobre los acontecimientos. Conviene recordar que el comunicador madrileño estuvo al frente del programa entre 2007 y 2019, cosechando espectaculares audiencias en Telecinco antes de que el alto tribunal determinara que Mediaset debía retirar el formato por emitirse sin autorización entre los años 2012 y 2019. Aunque con posterioridad el presentador intentó revalidar su éxito al frente de otros espacios como 25 Palabras o El Tirón, ninguna de estas apuestas consiguió alcanzar las cotas de popularidad del titán que capitaneó durante más de una década.

Quien ahora desempeña las funciones de conductor en La Tarde de Telemadrid aprovechó la presencia de los micrófonos de Gtres para compartir sus impresiones sobre la compleja situación que atraviesa el concurso, confesando que se enteró por sorpresa. En sus declaraciones, Gálvez manifestó: "No te puedo decir, porque me he enterado como vosotros y creo que me he quedado como toda la gente; de decir: 'Uf, otra vez'. Nada más". El profesional admitió que no sigue de forma activa el curso de esta batalla judicial, señalando: "No sé qué va a pasar en el futuro". Con una actitud comedida, continuó explicando que "la Justicia es quien tiene la última palabra", rememorando el gran escollo legal que en el pasado motivó el cese de las emisiones en Telecinco: "La tuvo una vez y ahora la tiene otra. Y es que no tengo ni idea. Como yo viví aquello, prefiero mantenerme en ese sentido muy prudente", concluyó, dejando en el aire cómo enfrentará Atresmedia el futuro de Pasapalabra.

Resumen del conflicto

La batalla legal comenzó cuando Mediaset España rompió su contrato con la productora británica ITV Studios, alegando que esta última no era la verdadera dueña de El Rosco. Mediaset sostenía que los derechos pertenecían a la compañía neerlandesa MC&F y continuó emitiendo el programa de forma independiente. Tras un largo litigio, el Tribunal Supremo dio la razón a ITV en 2019, obligando a Telecinco a suspender de forma inmediata el exitoso formato que lideraba las audiencias de la tarde.

Aprovechando esta salida forzosa, Atresmedia reaccionó con rapidez y alcanzó un acuerdo multimillonario con ITV Studios para recuperar los derechos e integrar el concurso en Antena 3. El espacio regresó con gran éxito bajo la conducción de Roberto Leal, devolviéndole a la cadena el liderazgo absoluto de la franja vespertina. Sin embargo, la disputa legal no terminó ahí, ya que la productora MC&F reactivó la vía judicial demandando directamente a Atresmedia e ITV para reclamar la propiedad intelectual de la prueba final.

Finalmente, el Tribunal Supremo ha vuelto a dar un vuelco al caso al ratificar la sentencia que reconoce que El Rosco es propiedad de MC&F y no de ITV. Esta decisión obliga a Atresmedia a dejar de explotar la prueba central tal y como se ha emitido hasta ahora, situando a la cadena en una encrucijada similar a la que vivió Mediaset en 2019. Ahora deberán decidir si negocian un costoso acuerdo a tres bandas o si alteran sustancialmente el funcionamiento del juego para evitar el plagio.