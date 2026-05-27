Ivonne Reyes, evacuada de urgencia de 'Supervivientes' tras una aparatosa caída

Supervivientes 2026 vivió uno de los momentos más críticos de la edición durante una de sus pruebas de recompensa. En pleno circuito, Ivonne Reyes sufrió una aparatosa caída al saltar desde una de las estructuras acuáticas. La gravedad del impacto obligó a la inmediata intervención de los servicios médicos, quienes decidieron evacuarla de urgencia a un hospital para realizarle pruebas en la pierna afectada.

"Acabamos de recibir el parte médico de Ivonne Reyes, las primeras informaciones que nos aporta este equipo médico tras observarla son que se ha hecho daño en una pierna y por eso han decidido evacuarla y hacerle todas las pruebas pertinentes. Seguimos muy pendientes del resultado de esas pruebas para saber si puede continuar en esta experiencia, esperemos que sí", explicó la presentadora María Lamela, mientras Ion Aramendi llamaba a la calma asegurando que la concursante estaba en las mejores manos.

Ivonne se acaba de hacer daño en la prueba La está revisando el doctor #TierraDeNadie12 pic.twitter.com/dtXrW2uzGl — Ivonne Reyes (@ivonnereyest) May 26, 2026

Ivonne Reyes "se ha hecho daño". Evacuada por el equipo médico de SV. A la espera del resultado de pruebas médicas para evaluar su posible continuidad en el concurso.#TierraDeNadie12 pic.twitter.com/kUAjiFjq9R — Vibras en Corte (@VibrasenCorte) May 26, 2026

La jornada ya había comenzado de forma accidentada. En el primer grupo, Maica Benedicto sufrió un ataque de pánico tras caer al agua en la zona de la cuerda. A pesar de los llantos y el bloqueo inicial, la concursante rechazó abandonar: "Me he bloqueado y tengo miedo, pero no quiero parar", confesó. Finalmente, junto a sus compañeras Claudia Chacón y Alba Paul, logró completar gran parte del circuito.

Por el contrario, la nota divertida de la noche la puso el tercer equipo formado por José Manuel Soto, Darío Linero y Borja Silva. Este último protagonizó un cómico salto con cuerda que desató las carcajadas de Almudena en el plató, logrando además terminar el circuito en menos de ocho minutos.

Una victoria con dedicatoria especial

A pesar de quedarse solos tras la evacuación de Ivonne, Aratz Lakunza y Álvar Seguí de la Quadra-Salcedo sacaron fuerzas de flaqueza y consiguieron el mejor tiempo de la prueba. Posteriormente, en la mítica plataforma de 'La lanzadera', se jugaron la comida a la que tendrían acceso —chuletón, patatas y ensalada—. Tras conocer su premio, ambos concursantes no dudaron en dedicarle la victoria a Ivonne, su compañera lesionada.