Sarah Santaolalla se revuelve contra Isabel Durán cuando se refiere a Javier Ruiz como "su novio"

Este miércoles se ha vivido un tenso desencuentro en el programa de Televisión Española Directo al Grano, presentado por Marta Flich y Gonzalo Miró, después de que la periodista Isabel Durán tomara la palabra para exigir una rectificación a Sarah Santaolalla y anunciar medidas legales por acusaciones previas, aludiendo también a la relación sentimental de esta con el periodista Javier Ruiz.

El conflicto se inició cuando Isabel Durán se dirigió por primera vez a su compañera de plató manifestando: "Me gustaría aprovechar la oportunidad de hablar, primero, ya que es la primera vez que veo a Sarah Santaolalla, invitarla a que rectifique, porque dijiste que yo había hecho golpismo mediático en el programa de tu novio y tu novio también". Ante la mención de la pareja de la analista política, la presentadora Marta Flich intervino de inmediato señalando: "Oye, qué feo eso, qué feo eso del programa de tu novio", una apreciación a la que se sumó Santaolalla calificando la intervención de "comentario machista".

Durante el debate, Gonzalo Miró preguntó si "el novio tiene nombre o no", a lo que Durán respondió confirmando que se trataba de "Javier Ruiz". Flich intentó matizar la trayectoria de la analista apuntando que "Sarah Santaolalla trabajaba en Mañaneros mucho antes de que entrara la pareja o lo que sea", ante lo cual Durán se reafirmó preguntando: "Pero ¿es su novio o no es su novio?", insistió con inteligencia la periodista.

Por su parte, una alterada Santaolalla replicó defendiendo su autonomía profesional y cuestionando las alusiones personales de la periodista: "¿Hablo yo de con quién te metes en la cama o te dejas de meter? Porque has hecho un comentario muy machista y aprovecho para decir que yo trabajaba en ese programa antes de que llegaran algunos con varios presentadores distintos". Frente a la petición de Durán de que no "se hiciera la víctima", Santaolalla argumentó: "No, eres tú la que dices que si trabajo en programas de mi novio. ¿Con quién me acuesto en este programa, con Marta o con Gonzalo?".

La discusión continuó elevándose de tono cuando Durán aseveró que no iba a permitir que la interrumpieran, mientras Santaolalla le reprochaba: "Has intentado hacerte la valiente para que luego te feliciten los del PP y te vayas por la puerta de atrás. Y ¿sabes qué? No voy a rectificar nada". Ante la negativa, Isabel Durán defendió su derecho a ampararse en los tribunales frente a los duros calificativos recibidos con anterioridad y advirtió: "Pues vas a tener una demanda. A mí no me llamas golpista mediática y se queda impune. Y si me deja hablar esta señora, no quiere escuchar que no se puede llamar impunemente golpista mediático a alguien a quien después la Junta Electoral da la razón diciendo que fue verdad. O rectifica o va a tener una demanda, y Javier Ruiz también y esta televisión la tendrá".

Posteriormente, Santaolalla manifestó: "No sé qué hace una periodista que miente en la televisión pública", momento en el que Flich retiró el turno de palabra a Durán argumentando que se había desviado del argumento del programa: "Isabel, un momento, has dicho en tu turno de palabra lo que has querido y no era el tema, así que ahora ya no hablas". Gonzalo Miró secundó esta postura añadiendo: "Isabel, has usado tu turno para anunciar una demanda, haberte ceñido al tema cuando se te ha preguntado".

El enfrentamiento se amplió con la intervención de otra colaboradora, Alejandra Martínez, quien se encaró con la periodista expresando: "Súmame a la denuncia, porque eres una golpista mediática y una machista. Yo no voy a tolerar en mi presencia escuchar cosas tan machistas en la televisión pública, me parece que es una vergüenza y tienes que pedir perdón". Ante estos nuevos ataques, Durán replicó argumentando su visión sobre el término en disputa: "Golpistas mediáticos son los que se mantienen en el poder sin tener el apoyo del Parlamento".

Finalmente, Marta Flich decidió zanjar el asunto censurando a Durán, algo que ya ha ocurrido en otras ocasiones: "Yo, sinceramente, aquí en la televisión pública no voy a dar cabida a esto". Frente a la pérdida de su turno y la imposibilidad de seguir defendiéndose de las acusaciones de las colaboradoras, Isabel Durán reclamó el derecho a la réplica solicitando: "Pues no haberla dejado decir eso, yo tengo derecho a responder. No abuses", a lo que la presentadora concluyó sentenciando: "No estoy abusando y te rogaría, con el respeto que te tengo, que no usaras esos términos y menos con mi persona".