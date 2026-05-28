'Horizonte' confirma su fortaleza en el prime time y da el sorpasso a 'La revuelta' de Broncano

El access prime time del miércoles 27 de mayo ha vuelto a dejar cambios significativos en la lucha por las audiencias. Horizonte, el programa de Cuatro presentado por Iker Jiménez, ha mantenido su tendencia ascendente y ha conseguido un resultado especialmente relevante: superar a La Revuelta de RTVE, el espacio conducido por David Broncano, en la disputa por la segunda posición de la franja.

En una noche en la que la atención estaba puesta en el rendimiento de los principales formatos del horario estrella previo al prime time, Horizonte ha firmado un 10,1% de cuota de pantalla y ha reunido a 1.192.000 espectadores. Con estos datos, el espacio de Cuatro no solo se mantiene sólido en una franja altamente competitiva, sino que además consolida su capacidad para atraer una audiencia superior al doble dígito, un umbral especialmente significativo en el consumo televisivo actual.

El resultado supone un paso adelante para el programa, que ya venía mostrando señales de crecimiento en semanas anteriores. De hecho, el pasado lunes había alcanzado su mejor marca reciente, lo que reforzaba la idea de un formato en plena forma dentro de la parrilla de Mediaset. En esta ocasión, aunque no repite ese máximo histórico, sí logra sostener un rendimiento alto y competitivo frente a sus rivales directos.

El batacazo de La Revuelta

En el otro lado de la balanza, La Revuelta no ha logrado mantener la segunda posición habitual que venía ocupando en el access prime time. El espacio de La 1 registró un 9,3% de share y 1.089.000 espectadores, quedando por detrás tanto de Horizonte como del líder de la franja. Aunque se trata de una cifra sólida dentro del contexto general de La 1, supone un descenso respecto a otras semanas en las que el programa había conseguido consolidarse como una de las principales alternativas en el horario.

El liderazgo del access ha vuelto a ser, como es habitual, para El Hormiguero de Antena 3. El programa de Pablo Motos se ha impuesto con claridad con un 12,7% de cuota de pantalla y 1.495.000 espectadores, manteniendo su dominio en la franja gracias a su capacidad de fidelizar audiencia incluso en un entorno de fuerte competencia entre cadenas.

El movimiento en la segunda posición del access pone de relieve la volatilidad de esta franja, una de las más disputadas de toda la televisión generalista. La batalla entre formatos consolidados y nuevas dinámicas de consumo sigue abierta, con fluctuaciones que dependen tanto del contenido de cada día como del interés coyuntural del público.

En este contexto, el ascenso de Horizonte refuerza el buen momento de Cuatro en determinados espacios estratégicos de su programación, especialmente en un horario clave para el arrastre hacia el prime time.