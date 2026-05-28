Las emocionantes palabras de La Oreja de Van Gogh en su noche más especial en Madrid

El regreso de La Oreja de Van Gogh a los escenarios madrileños ha desatado la euforia de miles de seguidores en el WiZink Center. La mítica banda de pop en español ha vuelto a pisar la capital en una cita marcada por la fuerte carga emocional y la fidelidad incondicional de un público que abarrotó el recinto. Desde los primeros compases de la actuación, la conexión entre el escenario y la grada ha confirmado la vigencia de una formación que sigue sumando hitos en su trayectoria musical.

🔴 🎤 Amaia Montero vuelve a Madrid con La Oreja de Van Gogh: así se vive su primer concierto tras su regreso entre los fans pic.twitter.com/kLBxcTkjtU — Libertad Digital (@libertaddigital) May 28, 2026

El regreso esperado a la capital

La banda ha mostrado su agradecimiento ante la masiva respuesta de los asistentes en una noche que califican de histórica para el grupo. Los integrantes de la formación musical no han ocultado su emoción ante el ambiente de un Palacio de Deportes completamente entregado a sus grandes éxitos. La cita musical se ha convertido en una celebración de la trayectoria de la banda, que se ha reencontrado con su base de fieles en la capital de España tras un prolongado periodo de ausencia de los escenarios madrileños.

Una relación histórica con el público

Durante la apertura del espectáculo, la formación ha querido poner en valor el fuerte vínculo que los une con los seguidores madrileños desde los orígenes de su carrera profesional. "Es maravilloso estar aquí con todos vosotros una noche más", ha destacado la vocalista al inicio del evento, visiblemente emocionada ante la ovación del pabellón. La banda ha incidido en el significado personal de este concierto, definiendo la experiencia en el recinto madrileño de forma contundente: "Es como una vuelta a casa".

Reconocimiento a las masas

El grupo ha ensalzado el respaldo ininterrumpido de las miles de personas que han coreado cada uno de los temas del repertorio. Los músicos han querido premiar el cariño de la marea humana que ha llenado el WiZink Center desde el arranque de la actuación. "Gracias por cantar con nosotros y por ser así, por habernos acogido desde el minuto uno", han sentenciado desde el escenario para reconocer la trayectoria de apoyo que Madrid ha brindado siempre a sus composiciones.

Incidencia técnica en el foso

El transcurso del espectáculo se ha visto interrumpido brevemente por un contratiempo técnico localizado en la infraestructura del escenario principal. La artista Amaia ha quedado atrapada en la zona del foso donde se encontraba situado su micrófono de directo, lo que ha impedido su salida programada a escena ante el público madrileño. La organización de la banda ha tenido que intervenir de manera inmediata comunicando a los asistentes: "Tenemos un pequeño problema técnico", justo en el instante en el que comenzaban a sonar los primeros acordes de la canción Mariposa.