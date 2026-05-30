Cintora vuelve a sacar de quicio a Ernesto Ekaizer en 'Malas Lenguas Noche': "¡Tienes el don de interrumpir!"

Los enganchones entre Jesús Cintora y Ernesto Ekaizer se han convertido en la sensación del programa Malas Lenguas Noche en La 2 de Televisión Española. Su estreno el pasado 25 de abril estuvo marcado por la salida abrupta del plató del colaborador y escritor en pleno debate sobre el caso Kitchen, tema que conoce a fondo tras haberle dedicado varios libros. Y aunque ambos mantienen una buena relación profesional desde hace años, iniciada en su etapa conjunta en Las Mañanas de Cuatro, los roces entre ambos evidencian que Ekaizer está cansado de cómo Cintora conduce el programa.

El último rifirrafe tuvo lugar esta semana, cuando el espacio de actualidad abordaba la orden del juez Santiago Pedraz de enviar a agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) a la sede del PSOE en la calle Ferraz para requerir diversa documentación y archivos electrónicos en una investigación contra una trama dirigida a desestabilizar los procedimientos judiciales que afectaban al PSOE o al Gobierno de Pedro Sánchez.

Ekaizer entró por videollamada en el programa para dar las claves de un requerimiento del juez que se alargó durante 12 horas. Durante su análisis, Cintora comenzó a levantar las cejas visiblemente sorprendido, por lo que decidió interrumpirle: "Terminamos ya. Último elemento, ya que si no se va Enrique Santiago". Las palabras del presentador sentaron muy mal a su colaborador, que volvió a mostrar su malestar a gritos: "¡Acabo de decir que es el último elemento, de modo que voy a cumplir!".

https://t.co/mkp3n6zLvA Cintora es un cantamañanas y está cagado. Y lo digo con toda la precisión que merece el término. Ernesto Ekaizer lleva semanas siendo prácticamente el único periodista de este país que está aportando valor real a lo que está ocurriendo. Sus crónicas… pic.twitter.com/wn1W5mFeDj — Ross (@ross64x) May 28, 2026

Ante la insistencia de Cintora de pedirle "brevedad", Ekaizer terminó estallando: "¡Mira, si te interesa, te lo digo. Si me cortas, se acabó la historia! ¡Te quedas tú con tu programa!". El conductor de Malas Lenguas Noche le pidió que se calmara e insistió en que terminara lo antes posible, lo que sacó todavía más de quicio al periodista: "¡Es que tienes el don de interrumpir! Cuando yo digo que es el último elemento, voy a decirlo. Soy consciente de que tienes un problema de tiempo".

Con este ambiente de tensión, Ekaizer pronunció sus últimas palabras mientras Cintora le dedicaba una sonrisa burlona: "El juez Pedraz y la defensa de Carmen Pano, el abogado Javier Gómez Bermúdez, son amigos íntimos y toman sus cervezas en Almagro, 10, desde hace años. Es incompatible la defensa de Carmen Pano por parte de Gómez Bermúdez, exjuez de la Audiencia Nacional y compañero de Pedraz, con la instrucción del juez Pedraz. Hay un conflicto de competencia que tiene que resolverse". Cintora remató criticando a su compañero: "La mala educación es lo que tiene y no va a cambiar".