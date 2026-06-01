Alberto San Juan se planta ante Jesús Cintora y no entra en su juego político: "Vengo a hablar de mi película"

El actor Alberto San Juan acudió este sábado al plató de Malas Lenguas Noche con el propósito de promocionar el inminente estreno de La luz, la película en la que interpreta a un sacerdote acusado de abusos sexuales. Sin embargo, su principal objetivo en el programa de RTVE se vio constantemente relegado a un segundo plano debido a que el presentador, Jesús Cintora, había preparado un cuestionario marcadamente enfocado en la confrontación y la actualidad política.

Tras una obligada pregunta inicial sobre el largometraje, el conductor del espacio intentó dirigir la conversación hacia temas como "la corrupción, el desgaste de la democracia y el auge de la extrema derecha". Aunque el intérprete respondió inicialmente teorizando sobre el sistema y el capitalismo, no tardó en plantarse ante el periodista para frenar la deriva de la entrevista advirtiéndole con una sonrisa: "He venido aquí a hablar de mi libro y debo hablar de la película. Ya sabes que si me picas, me enciendo. Sarah Santaolalla se queda corta a mi lado, pero debería hablar algo más de La luz".

Ante la reclamación del actor para centrarse en su trabajo, la reacción de Cintora fue ofrecer de manera irónica volver a ver el tráiler, ante lo que San Juan respondió: "Pues no estaría mal". No obstante, el avance no se emitió y el presentador continuó con su guion tratando de vincular la temática de la cinta con "las discrepancias entre los discursos del Papa y la extrema derecha", lo que obligó al entrevistado a moldear su contestación para poder hacer la promoción correspondiente.

A pesar de los repetidos intentos de Cintora por reconducir el diálogo hacia los debates de la política actual, incluida la independencia judicial, el actor esquivó el terreno de la polémica y confesó que estaba haciendo "un gran esfuerzo para no decir nada que pudiera ser susceptible de ser troceado en las redes sociales", reiterando que su meta era dar "titulares sobre la película".

El periodista le reprochó entre bromas: "Has fracasado en ese intento. A ver si ahora vas a querer ser políticamente correcto", ante lo que San Juan se mantuvo firme en su postura replicando: "No, pero quiero ajustarme a lo que estoy haciendo aquí esta noche, que es trabajar para promocionar una película". La insistencia de Cintora en mantener el tono político continuó hasta el final con una última pregunta incisiva sobre si existía "un deseo de ciertos poderes de derribar al actual Gobierno", una cuestión que ponía al protagonista en una situación complicada y ante la cual San Juan zanjó definitivamente el juego del presentador al afirmar de manera cortante: "La respuesta a esto entra en la categoría de titularcillo".