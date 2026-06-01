Taburete y Siempre Así, rotundo éxito en el festival de música de El Huerto en Elche

La primera edición del festival de música de El Huerto en Elche, celebrado el pasado fin de semana, sin lugar a dudas ha sido todo un éxito; y con toda seguridad esta primera edición será el inicio de futuras, según comentaron los organizadores. El lugar elegido ha sido todo un acierto: uno de los inmensos palmerales que tiene la localidad alicantina, con la Torre de los Vaillos como testigo. Los primeros en dar el pistoletazo de salida fueron los miembros del grupo Taburete, al frente con Willy Bárcenas y Antón Carreño, que lo dieron todo y ofrecieron un gran concierto en el que repasaron sus éxitos y promocionaron su último trabajo, El perro que fuma. Desde los primeros acordes, el público que acudió no se lo pudo pasar mejor y disfrutó al ritmo de sus canciones. "Nos ilusiona mucho poder comenzar los conciertos de este verano en esta ciudad mágica y con este ambiente", manifestaron, arrancando una enorme ovación.

Isabel González, Beatriz Cortázar, Arantxa de Benito y Carlos Pérez Gimeno

Arantxa de Benito, muy vinculada a esa ciudad por tener grandes amistades y organizar desde hace años un torneo de golf benéfico para la ONG Infancia sin Fronteras, fue la encargada de convocar a rostros conocidos como Chayo Mohedano, que acudió acompañada de su marido, Andrés, con el que se mostró de lo más enamorada; Estefanía Luyk con su hija, tan guapa como la madre; Alexia Rivas con su novio, José Carlos Montoya; Elsa Anka con su pareja, Santiago Tejedor, director del Gabinete de Comunicación y Educación de la Universidad Autónoma de Barcelona –otra pareja de enamorados–, y la influencer Paloma Roca.

Si el primer día fue un éxito total, lo mismo ocurrió con la segunda jornada, en la que el mítico grupo Siempre Así superó todas las expectativas haciendo un repaso de sus éxitos y versiones con su toque flamenco. Cerraron su actuación con la Salve rociera, un momento muy especial que el público acompañó con las luces de sus teléfonos móviles encendidos.

Siempre Así.

Un fin de semana en el que se han mezclado gastronomía, naturaleza y una música para diferentes gustos y edades, lo que ha resultado todo un acierto. La única condición para asistir era vestirse de blanco. Laura Cárdenas y Daniel Priego, promotores del festival, estaban encantados con el resultado de esta primera experiencia, al igual que el alcalde, Pablo Ruz, que disfrutó mucho y no paró de saludar a los numerosos asistentes.