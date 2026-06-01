Gonzalo Miró y Amaia Montero reaparecen juntos tras el "infierno" de la cantante

La gira de regreso de La Oreja de Van Gogh con Amaia Montero al frente está siendo una auténtica montaña rusa de emociones. Aunque el éxito comercial es incontestable —reventando recintos como el Movistar Arena durante tres noches seguidas—, el retorno de la vocalista guipuzcoana no ha estado exento de presión mediática y críticas hacia su voz en los primeros compases del tour. En medio de este revuelo, la artista ha encontrado su refugio más firme en un viejo conocido: su expareja, Gonzalo Miró.

El presentador de Directo al grano no quiso perderse el segundo concierto del grupo en Madrid, una plaza muy especial para la banda. Tras el emotivo show, Miró encendió las redes sociales al publicar una fotografía reciente junto a la cantante acompañada de una dedicatoria tan breve como contundente: "El Ave Fénix y yo".

Una amistad a prueba de tiempo y "alas rotas"

La respuesta de Amaia Montero no se hizo esperar, evidenciando el profundo vínculo que los une a pesar de haber roto su relación sentimental hace 15 años: "Gracias por estar siempre a mi lado cuando tengo las alas rotas y cuando se vuelven a desplegar. Te quiero", respondió la artista en un comentario.

La publicación se ha llenado de muestras de cariño de los seguidores y de amigos comunes de la crónica social, como Boris Izaguirre, quien calificó el reencuentro de "maravilloso" o Gema López decía "Me encanta", Ahinoa Arteta aplaudía este reencuentro.

La historia de amor de Montero y Miró

La historia de amor entre el hijo de Pilar Miró y la intérprete de Rosas comenzó a finales de 2009, una época compleja para la cantante tras iniciar su carrera en solitario y sufrir la pérdida de su padre. Aunque el noviazgo terminó en 2011, han mantenido un respeto mutuo. Ya en su momento, el comunicador advirtió que seguirían manteniendo una gran amistad, algo que se ha mantenido intacto durante los baches de salud mental que han apartado a la vocalista del foco público en los últimos años.

El "infierno" y el resurgir de Amaia

Este tour de reencuentro con La Oreja de Van Gogh llega precedido por la polémica salida de Leire Martínez y por la propia confesión de Montero sobre el escenario desde el arranque de la gira en Bilbao. "Pensé que nunca volvería a pisar un escenario. Bajé al mismísimo infierno, pero con mis cicatrices, después de luchar mucho, aquí estoy", llegó a sincerarse la cantante ante su público.