La audiencia castiga el sectarismo de TVE: La 1 firma en mayo su cuota mensual más baja del año

Con el cierre de mayo y la temporada televisiva encarando sus semanas finales, el panorama de la televisión en España mantiene una jerarquía inamovible. Antena 3 vuelve a alzarse como la opción preferida de los espectadores, extendiendo una racha impecable de 22 meses consecutivos al frente del sector. En lo que va de curso, el canal principal de Atresmedia no ha cedido el liderato ni una sola vez. Es más, este último mes ha servido para ensanchar las distancias: logra su mayor ventaja frente a La 1 —su competidor directo actual— y establece una brecha sin precedentes frente a Telecinco —su histórico oponente—.

El dominio de la cadena privada ha sido casi absoluto, al controlar el 96% de las jornadas del mes y copar 99 de las 100 emisiones más vistas, con la única excepción de la final de la Champions League retransmitida por RTVE.

Por su parte, La 1 se queda en una segunda posición y no consigue su objetivo de adelantar a la cadena de San Sebastián de los Reyes. Gracias al buen rendimiento de sus mañanas y tardes, firma su mejor mes de mayo en los últimos 13 años, pero también su cuota mensual más baja del año, algo que evidencia su tendencia a la baja y coincide, además, con la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero, el tratamiento que se ha dado al tema y las demoledoras críticas que ha recibido por parte de los espectadores e incluso desde dentro de la Corporación.

En el ámbito de los canales secundarios de la corporación pública, La 2 —con un 3,3%— festeja su mejor mayo en 16 años, mientras que el Canal 24 Horas —con un 1,3%— registra su techo mensual de los últimos seis años.

La otra cara de la moneda vuelve a ser para Telecinco, que no logra revertir su tendencia negativa y firma el peor mayo de toda su trayectoria histórica. La cadena de Mediaset acumula ya más de un año estancada en la tercera posición y anota mínimos en su franja de prime time, a pesar de contar con sus formatos estrella en la parrilla. La alegría para Mediaset llega a través de Cuatro, que coge oxígeno al aumentar su ventaja sobre laSexta y registrar su media mensual más alta en el último lustro.

Antena 3 (12,9%): un rodillo infalible a las puertas del doblete

La cadena estrella de Atresmedia celebra casi dos años de liderazgo ininterrumpido —22 meses— y se sitúa a un solo paso de completar su segunda temporada consecutiva en primera posición. Para blindar su liderazgo, el canal crece tres décimas respecto al mes de abril. Aunque paradójicamente es su mayo menos competitivo de los últimos seis años, ha sabido optimizar sus recursos para sacarle 1,7 puntos de ventaja a La 1, la mayor diferencia de todo el curso.

Igualmente reseñable es la distancia que la separa de Telecinco, marcando la mayor brecha en un mes de mayo de los últimos 31 años. Este escenario se sustenta en la impecable salud de su franja diurna, donde sostienen el canal pilares como Cocina Abierta de Karlos Arguiñano, La Ruleta de la Suerte, Sueños de Libertad, Pasapalabra, Antena 3 Noticias y El Hormiguero. La nota discordante de la parrilla diaria sigue siendo Y Ahora Sonsoles, que se mantiene como el eslabón más débil de su oferta de lunes a viernes.

En el horario estelar, Tu Cara Me Suena —producido por Gestmusic— continúa sin rival en la noche de los viernes. El entretenimiento nocturno también ha funcionado de forma óptima gracias a Mask Singer, que acaba de cerrar su andadura de los miércoles, y a La Voz Kids en la víspera dominical. En el apartado de ficción, el rendimiento ha sido más discreto para títulos como ¿A Qué Estás Esperando? y Una Nueva Vida, aunque En Tierra Lejana es la serie que mejor planta cara en el prime time.

La 1 (11,2%): no consigue adelantar a Antena 3

La corporación pública se asegura de nuevo la segunda plaza y logra su mejor registro en un mes de mayo desde 2013, subiendo además ocho décimas en la comparación interanual —lo que la convierte en la cadena que más progresa respecto a mayo de 2024—.

El primer canal de TVE enlaza 9 meses consecutivos por encima del 11% y 20 meses sin bajar del doble dígito. No obstante, pierde cuatro décimas respecto a abril y firma su mensualidad más floja de la presente temporada, lo que le impide adelantar a Antena 3 y rompe una racha de de cinco meses seguidos por encima del listón del 12%.

Franja matinal: logra su mejor cuota en 17 años impulsada por La Hora de La 1 y Mañaneros 360.

Tardes laborables: alcanzan un liderazgo que no se veía en un mes de mayo desde el año 2009.

La Revuelta atraviesa otro periodo complejo, aunque las modificaciones en su escaleta ofrecen perspectivas de mejora para el cierre del curso.

En la noche, MasterChef 14 da síntomas de desgaste, mientras que Al Cielo con Ella y Barrio Esperanza muestran irregularidad, si bien esta última ficción se despide como la serie más vista del año en horario nocturno a pesar de las críticas a su programación. Por otro lado, La Casa de la Música no funcionó como dinamizador en la noche eurovisiva, pero el canal sí se dio un festín de audiencias gracias a la final de la Champions entre el PSG y el Arsenal por la tarde, así como con los especiales informativos de las elecciones andaluzas y el seguimiento de la crisis del hantavirus en franjas diurnas. Las expectativas de cara a junio son altas gracias a la llegada del Mundial de Fútbol.

Telecinco (9,2%): los buques insignia no frenan su bajada

La principal cadena de Mediaset no consigue salir del túnel y encadena ya once meses consecutivos por debajo de la barrera psicológica del 10% de share. A pesar de arañar una décima respecto al mes de abril, el dato confirma el peor mayo de toda su historia, perdiendo seis décimas respecto al año pasado y sin dar señales de haber tocado fondo.

Lo preocupante para el canal de Fuencarral es que este mínimo histórico en prime time se produce teniendo en emisión sus formatos de telerrealidad más potentes: Supervivientes y La Isla de las Tentaciones. Aunque el regreso de First Dates al access prime time ha mejorado la situación de esa franja, el traslado de Tentaciones a la noche de los miércoles no ha funcionado, lo que le ha hecho perder el liderato y caer a cifras de espectadores alarmantes.

En los fines de semana, De Viernes se ve eclipsado por el éxito de Antena 3, Hay Una Cosa Que Te Quiero Decir regresa debilitado y Visto Lo Visto se despide sin conseguir reflotar la sobremesa. En la programación diaria, Informativos Telecinco cae a mínimos —un 8,5%— y El Programa de Ana Rosa se mantiene como el único bastión que supera con regularidad el 10%, a las puertas de que la cadena reestructure sus tardes de cara al verano.

Cuatro (6,5%): giro estratégico y victoria clara sobre su rival directo

La nota positiva del grupo Mediaset la pone Cuatro, que experimenta una notable mejoría de cinco décimas respecto a abril y más de medio punto en términos interanuales. Con esto, el segundo canal del grupo sella su mejor mayo en una década y su techo mensual desde noviembre de 2024, siendo la única televisión generalista que crece tanto en la comparativa mensual como en la anual.

Tras meses de disputas muy cerradas con laSexta, Cuatro se distancia de su rival por siete décimas, lo que le permite lograr su quinta victoria en los últimos seis meses. Este triunfo es especialmente significativo al producirse en un mes de alta intensidad política, un terreno tradicionalmente propicio para su competidor. El canal consolida su tendencia al encadenar, por primera vez desde 2017, cinco meses consecutivos por encima del 6%.

Este impulso se debe al excelente rendimiento de su bloque diario: Horizonte, Código 10, Todo Es Mentira y En Boca de Todos, programas que alcanzaron sus mejores datos del año coincidiendo con la cobertura de la imputación de Zapatero. Este rendimiento práctico avala el giro ideológico de la cadena. En el lado opuesto, formatos semanales como 100% Únicos o En Guardia muestran debilidad —este último de más a menos tras su estreno—, mientras que los contenedores cinematográficos y las reposiciones del fin de semana mantienen su regularidad habitual.

laSexta (5,8%): mínimo histórico en un mes de alta intensidad informativa

El canal de Atresmedia encaja una dura derrota frente a Cuatro. La pérdida es especialmente sensible dado que mayo ofreció un escenario de abundante actualidad, el hábitat natural de la cadena. Al dejarse notar como la cadena que más cae en el plano interanual, laSexta baja de la barrera del 6% en un mes de mayo por primera vez desde 2013.

Las apuestas para el prime time no han surtido el efecto deseado: tras su primer mes completo de emisión, Cara al Show y La Noche de Aimar no consiguen levantar la franja nocturna, mientras que el programa Servicio Secreto de Alberto Chicote se lleva la peor parte y llega a descender de la línea del 3% de share.

En el resto de la parrilla, Aruser@s retiene el título de programa con mayor cuota del canal, aunque muestra síntomas de menor fortaleza que en periodos previos. Con todo, tanto el formato despertador como Al Rojo Vivo rinden notablemente por encima de la media de la cadena. En esa misma línea de resistencia se sitúa El Intermedio, que tras dos décadas en antena se confirma como uno de los valores más estables de la emisora.