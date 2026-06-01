Mercedes Milá reconoce la fría acogida de su nuevo programa en TVE: "Es una mierda"

El panorama televisivo actual dista de las cifras de las décadas pasadas, un contexto que ha marcado el análisis de Mercedes Milá tras el frío estreno de su nuevo proyecto en la televisión pública. La conductora acudió la pasada noche al plató de Malas Lenguas Noche, el espacio presentado por Jesús Cintora, con el objetivo de promocionar Me Meto en un Jardín, el formato de entrevistas amparado por RTVE.

Durante su intervención, Milá relató su reacción al conocer los primeros resultados de share obtenidos en La 2. Según explicó, desde la dirección de Torrespaña le trasladaron el dato con optimismo exclamando: "¡No sabes lo bien que ha ido, ha tenido un 4,6%!", ante lo que ella respondió de forma directa: "¿Estáis locos todos? ¡Un 4,6% es una puta mierda!". Esta diferencia entre las expectativas de la presentadora y la evolución actual del medio se debe, según sus propias palabras, a que se encuentra todavía "acostumbrada a las audiencias bestiales" de épocas anteriores.

En su intervención, contrastó el rendimiento en la segunda cadena estatal con los registros de su etapa anterior, recordando que llegó a firmar "un 80% con Gran Hermano en Telecinco", una situación de consumo televisivo muy diferente a la del mercado fragmentado de 2026. Aunque el dato real del estreno se situó en un 4% de cuota de pantalla y una media de 440.000 espectadores, la cifra supera el promedio mensual de La 2, que ronda el 3,3% de share, un factor técnico sobre el que la dirección de la cadena informó a la presentadora, reconociendo la propia Milá que "me tuvieron que explicar lo que significa para La 2, y ya entonces me quedé tranquila".

Tras una primera entrega en la que conversó con el escritor David Uclés, el espacio continuará con una entrevista a sor Lucía Caram.

Las polémicas de Milá

Esta reacción sobre los datos de la televisión pública coincide con un periodo de repercusión en torno a la comunicadora debido a sus posicionamientos políticos de las últimas semanas. Milá ha generado debate tras manifestar opiniones explícitas sobre la agenda gubernamental, entre las que destaca su defensa de la figura de José Luis Rodríguez Zapatero y su postura coincidente con las críticas hacia el Poder Judicial y las decisiones de los jueces.

Estas valoraciones en la esfera pública han generado críticas en los medios de comunicación y en las redes sociales respecto a los límites de la libre opinión y el mantenimiento de la neutralidad e imparcialidad institucional que se requiere a los profesionales que encabezan programas en la televisión financiada con fondos del Estado.