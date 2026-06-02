De "idiota" a intocable en TVE: Pedro Sánchez premia a Gonzalo Miró con más trabajo

La corporación RTVE continúa configurando su parrilla televisiva mediante una estrategia donde la confianza en sus profesionales y la continuidad de sus apuestas de infoentretenimiento parecen prevalecer sobre las fluctuaciones inmediatas de los audímetros, un escenario en el que la figura de Gonzalo Miró gana un peso cada vez más notable en los diferentes canales del grupo.

El magacín vespertino de La 1, Directo al Grano, que presenta el comunicador madrileño junto a Marta Flich, transita por un bache en lo que a aceptación del público se refiere, tras haber cerrado el pasado mes de mayo su peor semana histórica de audiencias. Durante los últimos días laborables de dicho mes, el formato producido por La Osa —La Familia de la Tele— y dirigido por Ana Isabel Peces —los documentales de Rocío Carrasco— fue incapaz de superar la barrera psicológica del 10% de cuota de pantalla, situándose en el unidígito y registrando su mejor dato semanal el viernes 29 de mayo con un 9,7% de share.

Aunque desde la cadena pública y la productora se enmarca esta evolución decreciente dentro del descenso generalizado del consumo televisivo por la llegada del buen tiempo, la tendencia a la baja se viene consolidando desde marzo. En sus últimas veinte emisiones, el espacio que ocupa la franja de las 16:00 a las 17:45 horas apenas logró superar el listón del doble dígito en ocho ocasiones, habiendo registrado su suelo el viernes 8 de mayo con 704.000 espectadores y un 8,8% de share.

El comportamiento de Directo al Grano contrasta con el momento que atraviesa su principal competidor directo en las cadenas de segunda generación. El espacio Todo es Mentira, conducido por Risto Mejide y Laila Jiménez en las tardes de Cuatro, pulverizó su mejor marca del curso el martes 19 de mayo, coincidiendo con el impact informativo de la imputación de Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra. Aquella jornada, el formato de Mediaset se aupó hasta un 8,5% de cuota de pantalla, congregando a una media de 675.000 espectadores. El programa de Mejide consolidó su fortaleza en el cierre de mayo al igualar o superar la barrera del 8% de share en tres de sus últimas cinco emisiones laborables.

Esta buena dinámica ha contagiado al resto de la parrilla de Cuatro, impulsando a formatos como En Boca de Todos y Horizonte a firmar sus mejores registros en las últimas dos semanas. Como consecuencia, Cuatro ha cerrado su mejor mes de mayo desde el año 2016 con un 6,5% de media mensual, situándose por delante de La Sexta, que con un 5,8% anotó su peor mes de mayo desde 2012, a pesar de los esfuerzos de espacios como La Sexta Xplica por dinamizar el debate en la noche de los sábados.

RTVE renueva Directo al grano

A pesar de los discretos números actuales de Directo al Grano, la dirección de RTVE mantiene su respaldo al formato, garantizando su continuidad en la parrilla de La 1 como mínimo hasta principios de julio. Una resolución de la corporación obtenida a través de una consulta al Consejo de Transparencia ha revelado que la televisión pública ha aprobado una tercera tanda de 64 entregas del magacín. Esta nueva renovación se suma a los 77 programas de la primera etapa —que arrancó el 15 de septiembre de 2025— y a las 62 emisiones de la segunda fase que concluyó a finales de marzo, lo que empujará al programa a alcanzar las 203 entregas.

Esta política de continuidad también ha alcanzado al otro gran magacín de la corporación, Malas Lenguas. Presentado por Jesús Cintora y producido por Big Bang —Mediapro—, el formato ha asegurado su supervivencia diaria desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de 2026 gracias a un encargo de 127 programas, con lo que su trayectoria diaria sobrepasará las trescientas emisiones en los canales de RTVE, sin contar su extensión de los sábados por la noche.

El programa de Cintora, que recientemente ha generado debate por la intensidad de sus tertulias y la gestión de las intervenciones de colaboradores históricos como Ernesto Ekaizer, muestra una curiosa dualidad; su rendimiento resulta competitivo en la parrilla de La 2, donde duplica la media del canal y llegó a registrar un 8,1% de share el martes 7 de mayo con la actualidad sobre el hantavirus, ayudando a que la segunda cadena firmase su mejor mayo desde 2010 con un 3,3%. En cambio, su desempeño pierde algo de fuerza al saltar a La 1 —que cerró mayo con un notable 11,2%, su mejor dato desde 2013—, canal donde Malas Lenguas descendió por debajo del 10% en dos ocasiones durante la última semana de mayo.

El trasfondo económico de estas decisiones se engloba dentro de una fase de transición en la gestión presupuestaria de la televisión estatal. RTVE asumió el compromiso de contratar estas nuevas tandas de programas externos justo antes de avanzar en su plan formal para internalizar la producción de los magacines que se realizan en Prado del Rey, una estrategia que afecta a Mañaneros 360 —La Cometa—, Directo al Grano —La Osa—, Malas Lenguas —Big Bang— y Aquí la Tierra —Catorce—. La corporación ya ha comunicado a sus trabajadores que Aquí la Tierra será el primero en asumir este giro, pasando a producirse íntegramente con medios propios antes del 1 de julio bajo el argumento oficial de optimizar recursos para destinarlos a otros proyectos de la casa.

Mientras se determina cuál será el siguiente espacio en internalizarse, las productoras asociadas continúan ejecutando sus contratos. En lo que va de año, La Osa ha recibido de las arcas públicas un importe de 3.162.613 euros para la producción de Directo al Grano, mientras que Big Bang ha percibido 1.338.864 euros por las entregas de Malas Lenguas, cuyo espacio del sábado noche debutó en La 2 a finales de abril. Según los datos oficiales facilitados por la propia RTVE, cada tarde de Directo al Grano tiene un coste de 48.000 euros por programa, mientras que cada emisión del formato diario de Jesús Cintora se sitúa en los 44.000 euros.

Gonzalo Miró: "Dicen que soy un idiota"

En este contexto de reconfiguración de contenidos, destaca el notable crecimiento profesional de Gonzalo Miró dentro de la estructura de la televisión pública, donde la corporación ha decidido apostar fuertemente por su perfil otorgándole un formato en solitario. El nuevo espacio, bautizado como El Retrato de Miró estará producido en colaboración con Proamagna, la productora que está detrás de formatos de corte personal como los proyectos del exfutbolista Joaquín en Antena 3 o Mi Casa es la Tuya en Telecinco. La maquinaria de promoción de RTVE se puso en marcha aprovechando el gran escaparate de la final de la UEFA Champions League, en la que el Paris Saint-Germain se coronó campeón frente al Arsenal en la tanda de penaltis. Durante la emisión del evento en La 1, la cadena pública lanzó una enigmática campaña promocional de apenas ocho segundos en la que Gonzalo Miró aparecía sobre un fondo negro pronunciando una única frase: "Dicen que soy un idiota".

Según la información adelantada por PocoPasaTv, Este nuevo proyecto en solitario para La 1 confirma las informaciones que circulaban desde los primeros días de mayo sobre la búsqueda de un formato a medida para el colaborador de cara a la próxima temporada. La emisión del adelanto hace prever que el espacio podría irrumpir en la parrilla televisiva durante los meses de verano, una época habitual para el testeo de nuevos proyectos. Con este movimiento, la presencia de Gonzalo Miró en los medios públicos se multiplica significativamente.

El madrileño compatibilizará este nuevo programa propio con su labor de copresentador en Directo al Grano en La 1, sus intervenciones como tertuliano en las noches de Malas Lenguas en La 2 y sus apariciones en el debate deportivo de Estudio Estadio en Teledeporte. Además, Miró será uno de los rostros principales de la cadena pública para la cobertura del inminente Mundial de Fútbol, que se celebrará entre el 11 de junio y el 19 de julio y del que RTVE ofrecerá un encuentro diario en abierto. Un horizonte de mes y medio de intensa actividad que consolida al comunicador como uno de los activos más polivalentes y valorados por la dirección de la televisión pública para su oferta de entretenimiento y deportes.