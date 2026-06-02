El mensaje envenenado de Cintora al matrimonio Ferreras-Ana Pastor

Jesús Cintora ha aprovechado su programa Malas Lenguas de TVE para lanzar un mensaje envenenado contra las televisiones privadas y, de forma velada, contra el matrimonio formado por Antonio García Ferreras y Ana Pastor, dos de los rostros más reconocibles de La Sexta, cadena rival de la televisión pública.

El periodista ha denunciado una supuesta campaña contra RTVE y ha vinculado esas críticas al crecimiento de la cadena pública frente a las privadas. "El dedo hace tiempo que no me lo chupo. Hay una absoluta campaña contra TVE. Es evidente, se ve lo que va diciendo VOX, el PP y lo que están diciendo en algunas tvs privadas", ha afirmado durante la emisión.

Jesús Cintora muy claro: "El dedo hace tiempo que no me lo chupo. Hay una absoluta campaña contra TVE. Es evidente, se ve lo que va diciendo VOX, el PP y lo que están diciendo en algunas tvs privadas.

Porque esto ya no es cuestión de contenidos, es cuestión de dinero. Que a… pic.twitter.com/9xlwdYiI5n — La Pandereta (@LaPanderetaES) June 1, 2026

La pelea por la audiencia

Cintora también ha sostenido que detrás de las críticas existe un interés económico derivado de la competencia por la audiencia. "Porque esto ya no es cuestión de contenidos, es cuestión de dinero. Que a TVE le vaya bien está suponiendo que le vaya mal a otras tvs privadas", ha asegurado.

Sin mencionar expresamente a Ferreras o Ana Pastor, el presentador ha introducido después una referencia al excomisario José Manuel Villarejo y a las polémicas grabaciones que salpicaron hace años a responsables de La Sexta.

"Nosotros, a diferencia de otros, no nos reunimos con Villarejo y hablamos de lo que hay que hacer para ir contra dirigentes políticos y destruirlos. A mí no me llegan órdenes de ningún dirigente político", ha sentenciado.