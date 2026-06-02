Jorge Javier vuelve a las andadas y humilla en directo a Gloria Camila: "Soy pro-Rocío Carrasco"

La tarde de Telecinco volvió a evidenciar las tensiones internas y familiares que rodean el legado de Rocío Jurado, coincidiendo con el vigésimo aniversario de su fallecimiento. En esta ocasión, Gloria Camila acudió a su puesto de trabajo en el programa El Tiempo Justo para rememorar los últimos días de la cantante y analizar la situación actual del clan familiar. Durante su intervención, la joven aprovechó para lanzar varios reproches hacia su hermana, Rocío Carrasco, señalando el distanciamiento que mantienen desde hace años.

En sus declaraciones en el plató de Joaquín Prat, Gloria Camila recordó el momento de la pérdida de su madre al explicar: "No recuerdo exactamente lo que me dijo, pero me acuerdo de que entré a la habitación y le di un beso", al tiempo que se definía como la responsable de "mantener esa unión familiar que ella hubese mantenido", admitiendo que, "obviamente, donde no puedo, no puedo".

La colaboradora justificó su buena relación con Rocío Flores al apuntar: "Estamos los que hemos querido estar juntos. Con mi sobrina Rocío Flores, creo que hay que mantener esa unión porque lo vivimos con la misma edad y hemos sabido llevar la situación poco a poco". Finalmente, Gloria Camila afeó la actitud de la primogénita de la artista al asegurar: "Yo siempre he dicho que cuando te falta una madre y tienes una hermana mayor, siempre esperas que ella ejerza un poco y ocupe ese hueco", para concluir con rotundidad: "But no ha podido ser o no se ha querido hacer".

La respuesta a estas palabras llegó de forma inmediata durante el relevo de programación entre espacios. Al conectar con el plató de El Diario de Jorge, Jorge Javier Vázquez se desmarcó de las declaraciones de la invitada de la tarde posicionándose a favor de la hija mayor de la cantante. Con una sonrisa, el presentador afirmó en directo: "Yo soy muy pro Rocío Jurado y muy pro Rocío Carrasco, que conste", un comentario que generó una rápida reacción y debate en las redes sociales, evidenciando que el conflicto sigue plenamente vigente en la cadena.

Jorge Javier Vázquez cuando le dan el paso de #ElTiempoJusto para empezar su programa #ElDiario: "Yo soy pro Rocío Jurado y pro Rocío Carrasco" Un segundo antes estaban enfocando a Gloria Camila Ortega. FANpic.twitter.com/q1yIZ8qIyH — M 📺 (@casasola_89) June 1, 2026

Este choque en directo vuelve a poner de manifiesto la herida abierta que supuso la emisión de las series documentales de Rocío Carrasco en Mediaset. Aquellas producciones no solo polarizaron a la audiencia, sino que provocaron una importante crisis en la imagen reputacional de Telecinco, dividiendo a los propios profesionales de la cadena y afectando a su credibilidad.

El episodio vivido entre Gloria Camila y Jorge Javier Vázquez demuestra que, a pesar de los años que han pasado desde la emisión de Rocío: Contar la Verdad para Seguir Viva y En el Nombre de Rocío, Telecinco sigue arrastrando las consecuencias de una fractura mediática y editorial que todavía hoy condiciona sus contenidos y el tratamiento de la crónica social.