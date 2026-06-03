Desnudo integral de Henar Álvarez en TVE para 'combatir' el machismo: "Voy a presentar en pelotas"

Henar Álvarez arrancó la entrega de Al Cielo con Ella, emitida este martes en TVE, protagonizando un inesperado desnudo integral durante su monólogo inicial, un recurso efectista que la cómica justificó como una supuesta protesta ácida frente a los juicios que recibe por su vestuario desde que asumiera las riendas del late show en 2024, pasando por RTVE Play y La 2.

La comunicadora arrancó su discurso lamentando la fiscalización de su imagen con una queja directa: "No ha habido ni una sola semana en la que no me haya escrito alguien para decirme que por qué para presentar voy vestida de hombre". Frente a esto, y defendiendo su elección estética de lucir traje y corbata en la pantalla financiada por el contribuyente, la presentadora subrayó con vehemencia que "ir de traje no me hace ir de hombre".

Buscando la complicidad habitual de su público en plató, Álvarez pasó a enumerar los clichés que supuestamente encasillan la imagen femenina en los medios, recurriendo a una simplificación de trazo grueso para armar su denuncia. "Si voy de negro, voy sosa; si voy de rosa, voy infantil; si voy de leopardo, puta", espetó entre risas cómplices de la grada, para después arremeter contra los roles de género tradicionales que se imponen en la pequeña pantalla. En su argumentación, la cómica defendió que "lo que no puede ser es que, porque una mujer no se muestre como frágil, dulce o maternal, ya le digan que se está comportando como un hombre".

"Ni Dani Alves con una biblia es un santo. ¿Podemos dejar los estereotipos rancios cual bus de Hazte Oír? Si en la nevera veo algo pasado no digo "mira, Florentino Pérez"" — Henar Álvarez: GenialA 💜👑 Súbeselo ya @Josepablo_ls ▶️ #AlCieloConEllA ¡HASTA EL INFINITO Y MÁS ALLÁ! pic.twitter.com/AKYNS1czyX — 𝗺𝗮𝗿𝗶𝗮_𝗟𝗔𝘁𝗮𝘁𝘂𝘀 💫 (@maria_LAtatus) June 2, 2026

Sin embargo, lejos de mantener el pulso de la palabra, la presentadora optó por el camino más obvio del impacto visual, llevando su discurso al extremo de la literalidad bajo el pretexto del hartazgo. "Estoy harta y, a partir de ahora, para que nadie se fije en mi ropa y sí en lo que digo, voy a presentar el programa en pelotas", sentenció antes de despojarse de su camisa, corbata y pantalones.

Con este desnudo, Álvarez pretendió lanzar una moraleja tan grandilocuente como victimista al asegurar que "da igual cómo te vistas, lo que les molesta es que seas la protagonista". La performance, que en el fondo parece buscar la validación constante a través del escándalo, concluyó con una alusión directa al presidente de RTVE: "Espero que hayáis pagado hoy por venir aquí, porque esto... ¡José Pablo, hoy págame un extra!", bromeó la presentadora en dirección al despacho principal de Sant Cugat y Torrespaña, antes de dar inicio formal al programa.