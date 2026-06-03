El consejo de Mamen Mendizábal a Marc Giró para "sobrevivir en laSexta"

La última entrega de Cara al Show, el formato de entretenimiento conducido por Marc Giró en laSexta, recibió la visita de la periodista y presentadora Mamen Mendizábal y de la reconocida actriz Candela Peña. El programa mantuvo su dinámica habitual complementando estas entrevistas con las esperadas intervenciones satíricas de la colaboradora Yolanda Ramos y un debate en la mesa de análisis liderada por Giró, donde se puso sobre el tapete el nombre de la política italiana Silvia Salis para abordar la actualidad con el particular toque de ironía que caracteriza al espacio.

Uno de los momentos más destacados de la noche se produjo durante la charla con Mamen Mendizábal, quien acudió al programa para promocionar la cuarta temporada de Anatomía de..., el formato de Atresmedia que regresa a la parrilla con una entrega especial dedicada al mítico programa de parodias Homo Zapping. En el repaso de los próximos contenidos, la periodista también desveló que una de las entregas de la temporada se centrará en la figura de Jesús Gil, recordando de forma crítica "cómo en el pasado la sociedad y los medios le reían unas gracias y comportamientos que hoy en día serían absolutamente intolerables en la esfera pública".

Al hacer balance de su trayectoria, Marc Giró quiso ensalzar el hecho de que Mendizábal cumpla ya dos décadas ligada profesionalmente a laSexta. Ante este dato, la invitada reflexionó emocionada señalando que esa etapa representa prácticamente la mitad de su vida, y resumió estos veinte años asegurando que se lo ha pasado muy bien gracias a que la cadena le ha permitido divertirse, probarse en formatos muy distintos, experimentar y aprender continuamente sin necesidad de saltar de un medio a otro. Cuando Mendizábal equiparó esta versatilidad con la carrera del propio Giró, el catalán replicó con su habitual modestia irónica afirmando que, en su caso, él solo aspira a hacer siempre lo mismo porque es lo único que sabe hacer bien.

Tras esto, el presentador le pidió un consejo de supervivencia para un novato en la cadena, a lo que Mendizábal respondió escribiendo una nota en un papel. Aunque Giró se mostró reticente a leer el mensaje en público por considerarlo arriesgado, terminó desvelándolo ante las risas del plató: "No te creas la más guapa, que siempre llega una nueva". El presentador cerró el momento calificando la frase de utópica, sentenciando con humor que podrán llegar compañeras más listas o rápidas, pero que con ellos el canal ya ha tocado techo en lo que a belleza se refiere.

La complicada situación de Giró

La trayectoria de Cara al Show en laSexta ha dibujado una línea claramente descendente desde su esperado debut en la cadena de Atresmedia. El formato liderado por Marc Giró arrancó su andadura con fuerza el pasado 21 de abril, logrando captar la atención de una media de 727.000 espectadores y firmando un notable 8,5% de cuota de pantalla. Este resultado inicial supuso el mejor estreno del canal en prime time en años y permitió al programa competir de igual a igual en su franja horaria con las ofertas de las principales cadenas competidoras.

Sin embargo, el interés inicial no tardó en diluirse con el paso de las semanas debido a la exigente competencia de la noche de los martes. Para su tercera emisión a principios de mayo, el espacio sufrió un importante revés al quedarse en un 5,2% de share y congregar a 425.000 fieles, perdiendo una parte sustancial de la audiencia que lo había arropado en su estreno. La tendencia a la baja se agudizó de forma preocupante en su última entrega de finales de mayo, donde Cara al Show marcó su mínimo histórico al registrar un frío 4,5% de cuota de pantalla y apenas 347.000 espectadores, viéndose claramente superado en la batalla de los late shows de la televisión lineal.

Este martes, la cosa no ha mejorado, al registrar un 5,6% de share y 433.000 espectadores de media.