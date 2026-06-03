Javier Ruiz ha vuelto a protagonizar un nuevo patinazo informativo. Durante la emisión del pasado lunes de Mañaneros 360, el periodista señaló reiteradamente a JUPOL —el sindicato mayoritario de la Policía Nacional— como autor de unas polémicas declaraciones sobre la agresión de un agente a una mujer de 68 años en Valencia. Sin embargo, el texto pertenecía en realidad a la Unión Federal de Policía (UFP).

Tras la denuncia pública del sindicato afectado y la presión mediática, el presentador quiso retractarse de sus palabras. Sin embargo, prefirió poner una curiosa excusa.

Lejos de una disculpa limpia, la rectificación de Javier Ruiz este martes en La 1 llegó acompañada de una justificación que ha generado bastante escepticismo. El periodista intentó restar importancia al asunto argumentando un problema de visión con las pantallas del plató.

"La reacción de algunos sindicatos de Policía ha provocado ciertas chispas. Por cierto, asterisco aquí y fe de erratas. Ayer les decíamos JUPOL. No, es el sindicato unificado… La Unión Federal, perdón, UFPOL, no JUPOL. Es UFPOL, la Unión Federal de Policías, pero los sindicatos, cerremos el paréntesis, pedimos disculpas por el error, pero es tan malicioso como que el monitor está lejos y uno lee JUPOL donde pone UFPOL", dijo en su programa.

En otros momentos, señalaba a los que se han sentido ofendidos: "Esto es toda la conspiración que algunos están queriendo ver en esto… Lamentamos las disculpas… Perdón, lamentamos el error, pedimos disculpas, punto".

JUPOL acepta

A pesar de que el sindicato ha dado por cerrado el incidente, no han dudado en calificar la réplica del presentador como una "recogida de cable de Javier Ruiz en Televisión Española". Desde JUPOL han querido enfatizar que, aunque agradecen el gesto, los argumentos del comunicador carecen de solidez.

"Recogida de cable de Javier Ruiz en Televisión Española" 😎 No es habitual ver una rectificación y una petición de disculpas en la televisión pública. Sin embargo, hoy no les ha quedado más remedio tras las gestiones realizadas por JUPOL. 🫣 Aunque las explicaciones ofrecidas… pic.twitter.com/uqjykVRUcT — JUPOL (@JupolNacional) June 2, 2026

"No es habitual ver una rectificación y una petición de disculpas en la televisión pública. Sin embargo, hoy no les ha quedado más remedio tras las gestiones realizadas por JUPOL. Aunque las explicaciones ofrecidas y las excusas esgrimidas difícilmente se sostienen a la vista de las imágenes emitidas ayer, aceptamos las disculpas y damos por zanjado este tema".

Las redes de Mañaneros

La polémica ha dejado en evidencia la falta de sintonía entre la justificación del presentador y la de las redes oficiales del espacio de RTVE.

FE DE ERRATAS | En un programa anterior atribuimos por error a JUPOL un comunicado y unas declaraciones que correspondían a UFPOL (Unión Federal de Policía). Pedimos disculpas por la confusión #Mañaneros2J https://t.co/CfpoB4nErB pic.twitter.com/TqtM16CSOO — Mañaneros 360 (@MananerosTVE) June 2, 2026

Mientras Ruiz culpaba a la distancia de las pantallas, el perfil oficial de Mañaneros 360 en la red social X optó por la brevedad y asumió la responsabilidad de manera directa, sin buscar excusas técnicas: "En un programa anterior atribuimos por error a JUPOL un comunicado y unas declaraciones que correspondían a UFPOL (Unión Federal de Policía). Pedimos disculpas por la confusión".