¿Le va tan bien a TVE como Jesús Cintora y Javier Ruiz nos quieren hacer creer? Esta es la realidad de la cadena

El triunfalismo con el que la dirección de Radio Televisión Española y algunos de sus rostros más visibles defienden la actual situación del ente público choca de frente con la cruda realidad que dibujan los datos mensuales de audiencia. En las últimas semanas, presentadores y tertulianos estrechamente vinculados a la actual línea editorial de la cadena, como Javier Ruiz o Jesús Cintora han insistido en construir un relato de éxito incontestable, llegando a denunciar supuestas campañas de desprestigio orquestadas por la competencia privada ante la hipotética fuga de espectadores hacia el modelo de televisión pública.

Sin embargo, el análisis minucioso de las cifras definitivas correspondientes al cierre de mayo desmonta este espejismo y constata que la brecha respecto al liderazgo real del sector audiovisual en España no solo no se reduce, sino que se está ensanchando. La principal premisa de los defensores de la actual gestión se apoya en que La 1 mantiene la segunda posición del mercado, consolidando un 11,2% de cuota de pantalla gracias al empuje de formatos muy específicos. No obstante, este dato esconde una debilidad estructural severa.

El canal principal de Atresmedia, Antena 3, ha encadenado 22 meses consecutivos de liderazgo absoluto en España, cerrando el mes con un 12,9% de cuota. Esto significa que la distancia que separa a la televisión pública del líder real del mercado ha aumentado hasta rozar los dos puntos de diferencia, marcando la mayor ventaja de toda la temporada a favor de la principal cadena privada.

Mientras los portavoces de la pública celebran décimas de crecimiento interanual apoyadas en eventos deportivos y momentos de altísimo consumo coyuntural, su competidor directo consolida un modelo diario blindado que la televisión de todos los españoles parece incapaz de replicar de lunes a viernes. El verdadero talón de Aquiles de la corporación pública se encuentra precisamente en los espacios de infoentretenimiento y debate político, las franjas donde profesionales como Javier Ruiz o Jesús Cintora concentran sus esfuerzos de justificación.

Pérdida de credibilidad y prestigio

La pérdida de credibilidad y el desgaste de marca son ya evidentes en los audímetros. Programas diarios como Directo al Grano o el formato nocturno Malas Lenguas, conducido por Cintora, sufren una alarmante irregularidad que los sitúa de manera sistemática por detrás de sus competidores directos en la televisión comercial. El espacio de debate de la segunda cadena arrancó su andadura en primavera con una estrategia de emisión simultánea que se desinfló rápidamente, perdiendo dos tercios de su audiencia inicial en sus primeras entregas y quedando relegado a la parrilla secundaria, donde habitualmente cosecha registros inferiores a los de concursos tradicionales y mucho menos costosos como Saber y Ganar o Cifras y Letras.

El espectador de la televisión pública parece que comienza a dar la espalda a la crispación y al sectarismo político continuado, buscando refugio en la oferta cultural o de entretenimiento puro, lo que evidencia que la millonaria inversión en este tipo de formatos de actualidad no está respondiendo a las expectativas de la corporación.

Esta desconexión entre el relato oficial y la realidad de los hogares españoles se agrava al analizar el comportamiento de los informativos, el auténtico termómetro del prestigio de cualquier televisión con vocación de servicio público. A pesar de los encendidos discursos que sitúan a los Telediarios en la vanguardia informativa del país, la reality de los datos muestra que los espacios de noticias de Antena 3 acumulan ya más de 77 meses de liderazgo ininterrumpido en España.

Las distancias en franjas clave como la sobremesa superan habitualmente los 14 puntos de ventaja a favor de la televisión privada, una diferencia sideral que convierte en anecdótica cualquier subida puntual de Televisión Española durante los fines de semana o ante comparecencias institucionales extraordinarias. El público ha consolidado un hábito de consumo informativo masivo alejado de los Telediarios, penalizando el evidente alineamiento de los contenidos de la pública con las tesis del Ejecutivo, un factor que podría ser el principal causante de la erosión de su base de espectadores tradicionales.

Para contrarrestar esta evidente pérdida de peso específico en el día a día, los adalides del optimismo en Televisión Española suelen recurrir al rendimiento global del grupo o al impacto del consumo en diferido. Si bien es cierto que la suma de todos los canales de la corporación maquilla los resultados generales, la comparativa por grupos de comunicación vuelve a dejar en evidencia las carencias del ente estatal. Atresmedia encadena más de tres años como el grupo audiovisual líder en España pese a contar con un canal menos en su oferta que su rival público, lo que demuestra la enorme eficiencia de sus cadenas menores frente a la dispersión de la audiencia de Radio Televisión Española.

El argumento de que la televisión pública vive una edad de oro y que las críticas responden únicamente a intereses económicos de los operadores privados carece de base estadística robusta; la realidad es que el ciudadano, soberano con el mando a distancia, sigue prefiriendo de forma mayoritaria un modelo de televisión comercial diario frente a una propuesta pública que solo sobrevive con dignidad gracias al fútbol, los grandes eventos o los formatos heredados del pasado, confirmando que a la Corporación, en contra de lo que aseguran sus voces más complacientes, no le va tan bien como intentan hacer creer.