Sorpresa en Telecinco: descarta la continuidad de Joaquín Prat y confía sus tardes a Ion Aramendi

Mediaset ha sacudido por completo la planificación de su parrilla estival con un movemento de última hora que rompe de forma radical con la estrategia que la propia compañía había anunciado apenas unas semanas antes. El grupo audiovisual ha decidido dar marcha atrás y cancelar la continuidad veraniega del magacín vespertino conducido por Joaquín Prat, a pesar de que el pasado 12 de mayo se había ratificado oficialmente su permanencia durante los meses de calor.

En su lugar, Telecinco estrenará un nuevo formato titulado El Verano se Mueve, el cual estará capitaneado por Ion Aramendi y producido por Unicorn Content, la factoría de Ana Rosa Quintana. La principal novedad de este espacio radica en que una de sus emisiones semanales se realizará en riguroso directo desde diferentes puntos de la geografía española, desplazando a todo el equipo de plató a las distintas localidades elegidas.

🏖️@ionaramendi se pondrá al frente de 'El verano se mueve', nuevo programa viajero en @telecincoes que sustituirá a 'El Tiempo Justo' en verano pic.twitter.com/jptPCnLI11 — Mediaset España (@mediasetcom) June 2, 2026

Esta sustitución fulminante deja en el aire el destino a largo plazo del programa de Joaquín Prat de cara a la próxima temporada televisiva que arrancará en septiembre, ya que la cadena ha evitado aclarar al digital Vertele si el formato regresará tras las vacaciones o si se trata de una cancelación definitiva. Quien no ha ocultado su malestar ante esta situación ha sido el propio Joaquín Prat: este mismo martes, al conocerse la noticia, el presentador aprovechaba la entrevista a Meli Camacho, amiga de María Teresa Campos, para instar a la invitada a volver al programa más adelante con un mensaje para la cadena: "Meli, vuelve más adelante para contarnos más sobre tu libro, si es que seguimos aquí".

A falta de conocerse los horarios definitivos de la nueva parrilla y la composición del equipo de colaboradores que acompañará a Ion Aramendi, la reestructuración vespertina de Telecinco obligará a convivir a este nuevo magacín con el resto de ofertas veraniegas ya confirmadas, configurando una tarde que se completará con el formato de citas Amor o lo que Surja presentado por Carlos Lozano, la versión diaria del espacio de corazón De Lunes a Viernes con Santi Acosta y Beatriz Archidona, y el concurso ¡Allá Tú! liderado por Juanra Bonet.