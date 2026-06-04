Mercedes Milá presume de sueldo en Gran Hermano, de su relación con Matías y de su apoyo a Sánchez

Mercedes Milá ha vuelto a hablar sin rodeos sobre algunos de los episodios más conocidos de su trayectoria profesional. Durante su participación en el pódcast Menudo Cuadro, de RTVE Play, la periodista ha recordado su etapa al frente de Gran Hermano, donde alcanzó algunos de los mayores éxitos de su carrera, y ha desvelado tanto los detalles económicos como aspectos personales relacionados con el programa.

La catalana Mercedes Milá aseguró que los mayores ingresos de su vida llegaron durante los años en los que presentó el popular reality de Telecinco, especialmente en su última etapa al frente del formato.

60.000 euros por programa

Cuando le preguntaron por el momento en el que más dinero ganó, Milá no dudó en señalar directamente su paso por Gran Hermano. "Cualquiera de los momentos de Gran Hermano", respondió cuando quisieron saber cuál había sido el mes en el que más había facturado.

Milá ha explicado que en 2015, durante su última etapa como presentadora del programa, llegó a percibir 60.000 euros por cada gala. A pesar de la cifra, ha defendido que su remuneración estaba justificada por la rentabilidad que generaba el formato. "Yo les estaba haciendo ganar muchísimo dinero. Generaba muchísimo más de lo que cobraba", ha aseverado.

Por increíble que parezca, todavía quedaban jardines en los que Mercedes Milá no se había metido. Hoy lo ha hecho en @menudo_cuadro (RTVE Play), y ha sido fuerte: «En mi último #GranHermano cobraba 60.000€ por programa». pic.twitter.com/lALVChI5Co — Poco Pasa TV (@Pocopasatv) June 2, 2026

Su relación con Matías

Milá también se ha sincerado al hablar de una historia personal relacionada con uno de los participantes del programa. La presentadora ha reconocido que sintió una atracción especial por Matías, concursante de la cuarta edición de Gran Hermano, y ha revelado que todavía mantiene contacto con él más de dos décadas después. "Tuve una cosita con uno de los concursantes que me gustó mucho, y aún nos seguimos escribiendo", ha confesado.

El protagonista de esa historia fue Matías Fernández, concursante argentino de la cuarta edición de Gran Hermano, emitida en 2002. Milá ha recordado que la química entre ambos fue evidente incluso durante las galas del programa y ha señalado que la relación nunca llegó a convertirse en algo más serio. "Él estuvo muy bien, porque fue quien frenó los caballos", ha explicado entre risas.

Apoyo a Pedro Sánchez

Durante la entrevista también ha habido un hueco para la política. Mercedes Milá ha vuelto a insistir en su respaldo a Pedro Sánchez, de quien ha destacado su capacidad para mantenerse al frente del Gobierno mientras no dejan de acosarle casos de corrupción. "Adoro a Pedro Sánchez, lo quiero mucho", ha dicho.

La periodista explicó que su opinión sobre el líder socialista cambió tras leer Manual de resistencia, el libro publicado por Sánchez en 2019. "Me sorprendió la fortaleza y su naturalidad", ha comentado. Además, valoró lo que considera una capacidad de resistencia frente a las críticas y cuestionó los pronósticos que auguraban una caída prematura de su Gobierno.