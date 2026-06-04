Pablo Motos y su entrevista a Riquelme entierran a Broncano con su mejor dato desde febrero

El acceso al prime time televisivo ha vivido una noche de lo más intensa gracias al fútbol y a la política deportiva. El Hormiguero, con Pablo Motos al frente, ha despuntado con fuerza gracias a la primera visita a su plató de Enrique Riquelme. El candidato a la presidencia del Real Madrid otorgó al programa de Antena 3 su mejor cifra de espectadores desde mediados de abril, alcanzando los 1.855.000 fieles, así como su mejor cuota de pantalla desde principios de febrero, registrando un estupendo 16,1% de share.

Para encontrar una fidelidad similar hay que remontarse al pasado 5 de febrero, cuando Rosa y Manu acudieron por el histórico bote en Pasapalabra cosechando un 23,5%. Con estos datos, el show de Pablo Motos sacó un enorme rédito a las elecciones madridistas, convirtiéndose además en un actor inesperado del proceso electoral por todo lo que rodeó a su emisión. Aunque inicialmente estaba previsto que Riquelme prometiera el fichaje de Erling Haaland, como finalmente ocurrió, la gran sorpresa de la noche llegó por parte de Florentino Pérez.

El actual presidente confirmó durante la emisión del programa, mediante un vídeo en redes sociales, que José Mourinho será su entrenador si vence en las urnas este domingo. Por si fuera poco, el primer anuncio publicitario justo al terminar el espacio de Antena 3 fue precisamente el del fichaje del técnico portugués, redondeando una jornada inédita para el madridismo en los planos deportivo, electoral y televisivo.

Frente a este torbellino, el resto de las ofertas de la franja tuvieron distinta suerte. La Revuelta de David Broncano anotó un 10,9% de cuota y 1.250.000 espectadores, sufriendo para mantenerse por encima del doble dígito en La 1. Por su parte, Horizonte demostró seguir en plena forma en Cuatro al rozar esa misma barrera con un 9,7% y 1.104.000 seguidores. En Telecinco, First Dates experimentó una ligera mejoría al firmar un 9,2% y 1.055.000 espectadores, mientras que El Intermedio se quedó algo más rezagado en laSexta con un 6,5% y 738.000 fieles. La nota positiva de la jornada también la puso La 2, que consolidó sus buenos datos de la mano de Trivial Pursuit, con un 5,4% y 529.000 espectadores, y Cifras y Letras, que escaló hasta el 6,1% y 696.000 seguidores.

Broncano, incapaz de superar a Motos

Estos resultados no hacen sino profundizar la brecha que se ha abierto esta temporada en el duelo por el control del access prime time. David Broncano y el equipo de La Revuelta encadenan ya varias semanas consecutivas sin lograr imponerse a su principal competidor en la estricta franja de coincidencia horaria, una racha que consolida la hegemonía renovada de Antena 3 en este tramo de la noche. Tras un arranque de curso donde las fuerzas se mostraron más equilibradas, la tendencia actual evidencia un desgaste en la propuesta de la televisión pública.

A David Broncano le está costando mantener el pulso competitivo en este segundo tramo de la temporada. A la pérdida de fuelle de su formato, que ya sufre para no caer del umbral psicológico del 10% de share, se le suma la solidez de un Pablo Motos que ha sabido blindar su audiencia recurriendo a perfiles de enorme impacto mediático y actualidad candente.

Con una desventaja que esta noche ha superado los cinco puntos de cuota de pantalla y los 600.000 espectadores, la distancia se ensancha peligrosamente para la corporación pública, complicando el objetivo de revertir una dinámica que, hoy por hoy, favorece claramente a Atresmedia.