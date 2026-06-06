RTVE regala otro programa a Gonzalo Miró: 'La cena de los idiotas' para hablar con quienes "piensan diferente"

RTVE ha anunciado el lanzamiento de La Cena de los Idiotas, un nuevo formato para el prime time de La 1 que estará presentado por Gonzalo Miró. La televisión pública vuelve a premiar al comunicador, que se centrará en conversaciones con invitados de distintos ámbitos en torno a una mesa.

Según ha informado RTVE, el espacio tendrá como eje principal una cena en la que participarán varios comensales conocidos por el público. El objetivo declarado por la cadena es propiciar conversaciones sobre temas de actualidad y acontecimientos relevantes desde "perspectivas diferentes".

Un formato basado en la conversación

La corporación explica que cada entrega girará en torno a un asunto de actualidad o a un acontecimiento destacado, con la intención de generar debate y reflexión entre los participantes.

RTVE señala que el programa nace con el propósito de "demostrar que es posible sentarse a cenar con personas que piensan diferente". Para ello, el formato reunirá semanalmente a invitados procedentes de distintos ámbitos sociales, culturales o profesionales.

La acción se desarrollará principalmente en una vivienda diseñada como escenario televisivo. El comedor será el espacio central del programa y albergará la conversación principal entre los asistentes.

Además, la cadena ha avanzado que parte de los contenidos se grabarán también en la cocina de la casa, donde tendrán lugar conversaciones previas y posteriores a la cena entre el presentador y los invitados.

El archivo de RTVE tendrá un papel destacado

Uno de los elementos diferenciadores del programa será la utilización del archivo audiovisual de RTVE. La corporación ha explicado que durante las conversaciones se proyectarán imágenes y documentos históricos relacionados con los temas tratados en cada entrega.

Este material servirá para contextualizar los asuntos abordados y aportar referencias adicionales a los participantes y a los espectadores.

La producción correrá a cargo de Proamagna, compañía que ha trabajado anteriormente en formatos como En la Tuya o en la Mía y otros programas de entretenimiento y entrevistas.

Más programas para Miró

Con este nuevo proyecto, Gonzalo Miró incrementará su participación en la programación de RTVE. El comunicador se incorporó a la corporación en 2025 para copresentar Directo al Grano junto a Marta Flich.

Además de continuar vinculado a ese espacio, también participa en otros formatos de la cadena y formará parte de la cobertura prevista por RTVE para el Mundial de fútbol.

Una copia del podcast de Aimar Bretos

El anuncio de La Cena de los Idiotas ha llamado la atención por la similitud de su nombre con La Cena de los Idiotés, el podcast que dirige y presenta Aimar Bretos en la cadena SER.

El programa radiofónico reúne a varios participantes para debatir sobre dilemas y cuestiones de carácter social y moral. La coincidencia, tanto en el nombre como en el formato, resulta especialmente llamativa.