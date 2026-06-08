La visita de León XIV a España arrasa en televisión con 12,2 millones de espectadores

Más de 12,2 millones de espectadores han visto al menos un minuto de las retransmisiones televisivas de la visita del Papa este fin de semana, lo que equivale al 25,7% de la población, según el informe de la consultora Barlovento elaborado con datos de Fifty5Blue –antigua Kantar Media–.

El estudio recoge un total de 59 emisiones consideradas como especiales o retransmisiones vinculadas al viaje del pontífice, con La 1 como cadena líder de audiencia en la cobertura del evento.

La retransmisión más seguida fue la vigilia del Papa con los jóvenes celebrada el sábado por la noche en la plaza de Lima (Madrid). Emitida entre las 20:35 y las 22:37 horas, alcanzó una media de 997.000 espectadores y un 12,1% de cuota de pantalla.

La segunda emisión más vista fue el programa El Papa León XIV en España, emitido el domingo con el encuentro del pontífice con representantes de la cultura, el arte, la economía y el deporte en el Movistar Arena. Reunió a una media de 907.000 espectadores.

En tercer lugar se situó la cobertura de la llegada del Papa a Madrid y su visita al Palacio Real, seguida durante la mañana del sábado por una media de 804.000 espectadores y una cuota del 22,6%.

Más de 9 millones de espectadores únicos

En el conjunto de sus seis emisiones especiales, La 1 fue la cadena más seguida, con 9,17 millones de espectadores únicos, lo que supone el 19,3% de la población. Su audiencia media se situó en 785.000 espectadores.

Los especiales de Trece registraron 2,5 millones de espectadores únicos –5,3% de la población–, con una media de 162.000 espectadores. En el caso de Telecinco, sus tres emisiones alcanzaron a 746.000 personas en algún momento, con una media de 111.000.

El Canal 24 Horas llegó al 3,8% de la población, mientras que Telemadrid alcanzó el 2% con sus cinco especiales. Canal Sur registró un 0,8%, TV Canaria un 0,2%, Telemadrid Internacional un 0,6%, y la Televisión de Galicia un 0,2%, misma cifra que La 8 Mediterráneo. À Punt alcanzó el 0,4% y La 7 TV y Aragón TV se quedaron en el 0,1%, igual que Canal Sur y Movistar+.