Horizonte continúa consolidándose a pasos agigantados en la parrilla de Mediaset España, impulsado por una trayectoria de audiencias al alza que ha transformado el formato en uno de los grandes pilares de Cuatro. Tras su reciente reestructuración para emitirse de lunes a jueves en la franja del access prime time, el programa liderado por Iker Jiménez y Carmen Porter ha logrado plantar cara de forma sólida a gigantes tradicionales de la televisión.

En sus emisiones más competitivas, el espacio ha alcanzado hitos notables, llegando a rebasar la barrera del millón de espectadores en prime time y firmando cuotas de pantalla de hasta el 12,5%, compitiendo directamente con ofertas consolidadas como El Hormiguero de Antena 3 o La Revuelta de Televisión Española, y superando con holgura a las propuestas informativas y de entretenimiento de laSexta. Ante esta notable evolución, el grupo audiovisual ha decidido seguir apostando con fuerza por el formato, expandiendo su presencia más allá de su tira diaria habitual para dar un salto extraordinario al fin de semana con una entrega especial que alterará la estructura dominical del canal.

El próximo domingo 14 de junio, los espectadores de Cuatro presenciarán un evento televisivo especial articulado en torno al 80 cumpleaños de Donald Trump. Mediaset ya se encuentra promocionando un despliegue informativo y cinematográfico de primer nivel que dará comienzo a las 21:20 horas bajo el título contenedor La Noche de Trump. La velada arrancará en el prime time con la emisión de la película The Apprentice: La historia de Trump, un largometraje centrado en el controvertido Roy Cohn que profundiza en los inicios del actual líder republicano en el competitivo sector inmobiliario de Nueva York y cuya proyección internacional ha venido precedida por encendidos debates políticos y sociales.

Una vez concluya el largometraje, Iker Jiménez tomará el relevo en directo al frente del especial titulado Horizonte: Yo, Trump. El objetivo principal de esta entrega es desgranar los aspectos menos conocidos de la personalidad del magnate, aportando datos e informaciones inéditas relacionadas con su vida privada, sus hábitos y su psicología profunda. De manera complementaria, el equipo de colaboradores del programa pondrá en marcha un riguroso análisis de su compleja trayectoria política y empresarial, explorando las claves de su impacto en el escenario global. Este despliegue temático sobre el expresidente estadounidense ocupará de manera excepcional la franja dominical que históricamente ha pertenecido a Cuarto Milenio, el programa hermano y formato de misterio más longevo del canal.

Un formato en expansión

Esta expansión hacia el fin de semana refleja la enorme transformación que ha experimentado Horizonte desde su nacimiento en el contexto de la crisis sanitaria. Surgido originalmente en agosto de 2020 como un apéndice temporal de Cuarto Milenio, el formato se concibió mediante dos especiales titulados Origen y Horizonte, enfocados en descifrar el futuro inmediato tras la irrupción del coronavirus. Posteriormente, la marca sirvió de acompañamiento a Informe Covid en Telecinco antes de independizarse y consolidar una identidad propia.

Con la llegada de 2021, el espacio expandió sus temáticas hacia la geopolítica, la tecnología y el debate socioeconómico, trasladándose a la noche de los jueves en Cuatro, donde la crítica política y de actualidad se erigió como el eje central de sus emisiones. El constante crecimiento de sus índices de audiencia, que ha contribuido de manera decisiva a que Cuatro mantenga su ventaja mensual frente a laSexta en la batalla por la tercera posición de las cadenas privadas, empujó a la dirección de Mediaset a otorgarle una periodicidad diaria en el codiciado tramo previo al horario estelar, una estrategia que ahora culmina con este despliegue especial en la noche del domingo.