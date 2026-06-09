El Papa León XIV se reunió con Bad Bunny en el Bernabéu: así fue su inesperado encuentro

En el marco de su actual viaje por España, el papa León XIV sumó un inesperado encuentro a su agenda madrileña antes de poner rumbo a Barcelona. El pasado lunes 8 de junio, las instalaciones del Estadio Santiago Bernabéu fueron el escenario de una breve pero significativa audiencia privada entre el sumo pontífice y el cantante puertorriqueño Bad Bunny.

La cita se produjo justo después de que el obispo de Roma presidiera un multitudinario acto con la comunidad diocesana en el mismo recinto deportivo, un momento que el artista aprovechó junto a su familia para saludar fugazmente al líder de la Iglesia Católica.

Hasta ahora solo existe una fotografía oficial, capturada por la comitiva papal. La esperada imagen aún no ha visto la luz, ya que los equipos de ambas figuras están evaluando el momento idóneo para difundirla, sea a través de las redes sociales o en los medios de comunicación que consideren oportunos.

Ambas figuras internacionales se encontraban coincidiendo en la capital madrileña desde el pasado 6 de junio, fecha en la que dio inicio la visita papal. Por su parte, la estrella de la música urbana se encuentra instalado en la ciudad desde el 30 de mayo debido a la serie de actuaciones que está ofreciendo en el Riyadh Air Metropolitano. Aprovechando una jornada de descanso dentro de su tour musical, titulado Debí tirar más fotos, el intérprete se desplazó hasta el feudo madridista para concretar este discreto saludo, del cual ya se ha confirmado que no trascenderán imágenes oficiales a los medios de comunicación. Tras este parón, el cantante retomará sus compromisos sobre el escenario los días 10, 11, 14 y 15 de junio.

La estancia del papa León XIV en Madrid, que supone la primera parada de una gira por el país que se extenderá hasta el 11 de junio, ha propiciado un constante goteo de reuniones con destacadas personalidades de distintos ámbitos de la sociedad española. A lo largo de estas jornadas, el Pontífice ha mantenido contactos con líderes políticos como Pedro Sánchez, Isabel Díaz Ayuso y Alberto Núñez Feijóo, además de ser recibido por los reyes Felipe y Letizia, la reina emérita Sofía, la princesa Leonor y la infanta Sofía.

Más allá de los encuentros institucionales y de entretenimiento, la agenda papal en la capital también ha estado marcada por momentos de profunda carga humana y pastoral. En el propio Santiago Bernabéu, el santo padre pudo escuchar de primera mano el testimonio de Andrea Ortuño, una mujer de origen valenciano que sufrió la trágica pérdida de su esposo y sus tres hijos en el naufragio de una embarcación turística en la isla de Komodo, en Indonesia. Asimismo, en un espacio de estricta reserva dentro de la Nunciatura Apostólica, León XIV dedicó parte de su tiempo a recibir y escuchar en audiencia privada a un grupo de seis víctimas de abusos sexuales perpetrados en el seno de la Iglesia Católica en España.