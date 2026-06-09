"Esto con Franco sí pasaba": Manu Sánchez llega a TVE para "fomentar el pensamiento contra el franquismo"

La televisión pública vuelve a agitar el avispero ideológico, esta vez al amparo de la infalible pantalla de protección que otorga un gran evento deportivo. Aprovechando el millonario escaparate del partido inaugural del Mundial de Fútbol, RTVE ha decidido programar el estreno de El Perro Andaluz, el nuevo formato conducido por Manu Sánchez que se emitirá en la cotizada franja nocturna de La 1. Bajo la habitual premisa de "hacer reír" y "fomentar el pensamiento", el ente público vuelve a deslizarse por la pendiente de la instrumentalización política, un terreno en el que la corporación parece encontrarse cada vez más cómoda a la hora de moldear la línea editorial de su parrilla de entretenimiento.

En esta ocasión, el sesgo político se disfraza de "rigurosidad histórica": el propio presentador ha avanzado con entusiasmo que el programa contará con un espacio dedicado explícitamente a combatir el discurso de aquellos que sostienen que "bajo la dictadura de Francisco Franco se vivía mejor". Para llevar a cabo este propósito, la cadena pública pondrá a disposición de la productora su joya de la corona: el inmenso patrimonio audiovisual de RTVE, que incluye los fondos del NO-DO y décadas de archivos históricos.

El bloque, bautizado con el explícito título de Esto con Franco Sí Pasaba, se presenta bajo el lema de oponer la supuesta "memoria de verdad" a una presunta "nostalgia de mentiras": "Queremos opinar y meternos en algunos charcos. Hay una sección que nos encanta porque vamos a utilizar todo el patrimonio audiovisual, toda la historia que tiene en sus manos RTVE y va a haber una sección que se va a llamar Esto con Franco Sí Pasaba porque una cosa que tiene esta casa es el NO-DO, y programas históricos y momentos que tienen que ver con cómo era este país, cómo es y cómo será probablemente".

'El Perro Andaluz, by @_ManuSanchez_' echa a andar el próximo jueves 11 de junio. Hoy, el presentador ha desvelado para 'Noticias Andalucía Fin de Semana' algunos detalles sobre el programa que todavía no conocíamos. 💬 @dieGarces_ pic.twitter.com/jFFNc4Gp6Z — RTVEAndalucía (@RTVEAndalucia) June 7, 2026

Para apuntalar la credibilidad de este segmento y revestirlo de un halo de autoridad intelectual, la dirección del programa ha recurrido al fichaje de la veterana actriz María Galiana. Sánchez ha justificado su presencia recordando el pasado de la intérprete como profesora de Historia, definiéndola como la guía ideal para adoctrinar o, en sus propias palabras, explicar a los jóvenes "que no nos pueden meter milongas": "Creo que es una voz autorizada para decirnos cómo era esto antes, cómo lo está viendo y cómo cree que será. María es una mujer empoderada, moderna, vanguardista, siempre ha sido muy libre, culta, cultísima, divertida pero seria y creo que tenemos a la maestra de Historia perfecta".

El despliegue promocional del espacio, que arranca emulando de forma un tanto pretenciosa la célebre y perturbadora escena del corte en el ojo de la obra maestra cinematográfica de Luis Buñuel, deja claras las intenciones de una RTVE que no esconde su deseo de meterse en charcos. Con esta nueva apuesta, el ente público redobla su compromiso con la polarización, convirtiendo el humor andaluz y la memoria histórica en el enésimo vehículo para canalizar mensajes políticos en horario de máxima audiencia.