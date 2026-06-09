LaSexta responde a los continuos ataques de Jesús Cintora: "Nos tratan como al enemigo a batir"

El mundo de la televisión nacional vive un nuevo e intenso capítulo de tensión cruzada entre el sector público y el privado, esta vez con la actualidad de los sábados por la noche como principal campo de batalla. La mecha la encendió recientemente Jesús Cintora desde el plató de Malas Lenguas en Televisión Española, que utilizó una vez más como altavoz particular para lanzar una dura ofensiva contra las cadenas privadas.

El presentador de la pública justificó los recelos hacia su formato asegurando que "aquí hay absolutamente una campaña contra TVE desde hace tiempo. Y es evidente que se ve lo que va diciendo Vox, lo que dice el PP y lo que están diciendo en algunas televisiones privadas. Porque no es solo una cuestión de contenidos, es una cuestión de dinero". En su argumentación, Cintora no dudó en mezclar la rivalidad por los índices de audiencia con conspiraciones políticas, señalando de forma implícita a la competencia al afirmar: "Que a TVE le vaya bien en audiencia está suponiendo que le vaya peor en audiencia a algunas televisiones privadas y hay campaña en contra de TVE".

La arremetida desde la televisión estatal, un medio teóricamente obligado a mantener la neutralidad institucional y a evitar el ataque corporativo directo, subió de tono cuando el periodista aseveró que "nosotros, a diferencia de otros, no nos reunimos con Villarejo ni hablamos de lo que hay que hacer para ir en contra de dirigentes políticos y destruirlos, nosotros no. Y a mí no me llegan órdenes de ningún dirigente político, pero ni ahora ni nunca. ¿Pero qué ocurre? Que están dolidos porque hay una cuestión de audiencia y quieren que nos quedemos en casa, donde hemos estado un buen tiempo. Esa es la clave de todo", dijo, haciendo referencia de forma indirecta al matrimonio Ferreras-Ana Pastor.

Esta beligerante postura adoptada desde la corporación pública no ha tardado en encontrar réplica en el sector privado, concretamente en la figura de Verónica Sanz. La periodista catalana, un rostro habitual de la información y el análisis en laSexta con una amplia trayectoria en la cadena de Atresmedia en formatos como Al Rojo Vivo, Sábado Clave o laSexta Xplica, se encuentra en plena promoción de su debut literario con la novela Gente bien.

Durante un encuentro con El Periódico, la comunicadora no ha esquivado la polémica y ha lamentado el insólito posicionamiento de la cadena estatal, que parece haber olvidado su función de servicio general para entrar en el fango de la disputa comercial. Ante las suspicacias generadas por el discurso de Cintora, que el sector recibió como un ataque directo a la línea de flotación de laSexta, Sanz ha manifestado su desconcierto por el hecho de que un ente público actúe con tal agresividad competitiva, recordando que "me sorprende que se nos trate como competencia de forma tan directa, como el enemigo a batir. La televisión pública la pagamos entre todos: no hay anuncios porque la sostenemos con impuestos. Una tele pública tiene que ofrecer contenidos que interesen a todos, pero no debería ir contra una cadena en concreto".

El choque no solo se limita a las declaraciones institucionales, sino que se traslada de forma muy evidente a la propia parrilla de programación y a la coincidencia horaria de sus respectivos espacios. Se da la circunstancia de que Verónica Sanz suele dar paso cada semana a los debates de la noche de los sábados anunciando que la audiencia está a punto de presenciar "la mesa más plural de la televisión", una fórmula que en el entorno catódico se ha interpretado rápidamente como una contestación directa a Malas Lenguas Noche.

No obstante, la escritora y periodista ha querido rebajar la intencionalidad de esa frase exacta, contextualizándola como un sello de identidad propio y no como una respuesta deliberada a los ataques de la acera de enfrente, explicando que "yo siempre doy la bienvenida así porque creo que hacemos un buen trabajo los sábados buscando mesas equilibradas, donde podamos tratar los asuntos con toda la pluralidad posible. Esta semana lo han entrecomillado y han dicho que eso, pero es una frase habitual en el programa".

A pesar de suavizar este matiz, la conductora de laSexta se ha mostrado firme al analizar la verdadera raíz de este conflicto catódico, señalando directamente la estrategia de programación de Televisión Española, que ha decidido duplicar de manera mimética la oferta informativa que el canal privado ya tenía consolidada desde hace tres lustros. Para Sanz, la agresividad y la confrontación no nacieron de la televisión comercial, sino de la propia decisión de la corporación pública de clonar su modelo en la misma franja horaria, apuntando que "hay una competencia frontal que nos han planteado ellos. Han venido a hacer un programa de actualidad que, al final lleva los mismos temas y encima es a la misma hora que nosotros. Así que es bastante evidente y con Cintora he trabajado y tengo buena relación. Pero tengo que defender mi producto y en laSexta llevamos muchos años, casi 15, ofreciendo un espacio de análisis, información y de servicio público los sábados por la noche".

La periodista ha concluido su reflexión mostrando un orgullo absoluto por la solidez de su marca frente a las injerencias y los ataques del exterior, recordando la resistencia de su formato frente a los constantes intentos de desbancarlos de la hegemonía de los sábados y asegurando con firmeza que "nos han intentado quitar de ahí muchas veces con otros programas de la competencia y hasta ahora no lo han conseguido. Así que nosotros vamos a seguir haciendo lo mejor que sabemos para seguir siendo una referencia informativa".