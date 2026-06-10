Nacho Abad arrasa a Marc Giró y su 'Cara al show' en otra noche negra para La Sexta

El panorama televisivo de la noche del pasado martes 9 de junio dejó un escenario especialmente complicado para La Sexta, que vio cómo una de sus grandes apuestas para el tramo final de la temporada sufría un nuevo y severo revés en las mediciones de audiencia. El programa Cara al Show, conducido por el showman catalán Marc Giró, firmó su peor registro histórico hasta la fecha, acusando una alarmante pérdida de competitividad a pesar de contar en el plató con invitados de la talla de los actores Ricardo Darín, Maxi Iglesias y Enric Auquer.

Esta caída resulta especialmente dolorosa si se tiene en cuenta el excelente arrastre que dejó El Intermedio de el Gran Wyoming, que previamente había cosechado un sólido 7,2% de cuota de pantalla. Al tomar el relevo, el formato de Giró se desplomó hasta un paupérrimo 3,8% de share, congregando a una media de tan solo 277.000 espectadores. Esta cifra supuso un retroceso muy acusado respecto a la semana anterior, perdiendo casi dos puntos de cuota y dejándose por el camino a 156.000 fieles.

Con este débil resultado, Cara al Show se situó alarmantemente por debajo de la media diaria que registró La Sexta durante esa jornada, la cual se fijó en un 6,2%, y tampoco logró alcanzar el rendimiento acumulado mensual de la cadena en lo que va de junio, que se situaba en un 5,8%. El bajón no solo debilitó la media del canal, sino que relegó al programa a la última posición entre las principales ofertas de la noche. La comparativa directa con su inmediato rival de la competencia, Código 10 en Cuatro, puso de manifiesto la magnitud del tropiezo. En la franja de estricta coincidencia horaria, el espacio de sucesos presentado por Nacho Abad y David Alemán barrió a su competidor al registrar un 8,3% de share y 604.000 seguidores, frente al 3,7% de cuota y 271.000 espectadores que firmaba en ese tramo el formato de La Sexta. De este modo, la opción de Cuatro logró duplicar con creces los datos de su rival directo, ampliando la distancia en 4,6 puntos.

El prime time de este martes estuvo claramente dominado por la semifinal de Supervivientes 2026 en Telecinco, que lideró la noche con autoridad al alcanzar un 15,6% de share y superar la barrera de los 900.000 telespectadores de media. La segunda posición de la velada fue para Antena 3 gracias al contenedor cinematográfico En Tierra Lejana, que obtuvo un 12,4% de cuota. Por su parte, la cuarta plaza, por detrás del gran rendimiento de Cuatro, fue para La 1 de RTVE, que tampoco tuvo una buena noche y pinchó con una nueva entrega del programa Al Cielo con Ella, firmando un discreto 7,4% de share.

Este nuevo mínimo histórico de Cara al Show confirma una trayectoria muy irregular y un desgaste evidente a lo largo de sus siete entregas emitidas hasta la fecha. El programa comenzó su andadura con gran optimismo en su primera emisión, logrando su máximo histórico con un destacado 8,5% de cuota de pantalla y 727.000 espectadores. Sin embargo, la segunda entrega ya experimentó un notable descenso al quedarse en un 6,2% y 507.000 seguidores, una tendencia a la baja que se agudizó en la tercera semana con un 5,2% y 425.000 fieles.

El formato pareció tomar aire en su cuarta emisión, experimentando un fuerte repunte que lo llevó hasta el 8% de share y 639.000 espectadores, pero la alegría fue efímera; la quinta entrega volvió a caer a un preocupante 4,5% y 347.000 seguidores. Aunque en su sexto programa se vivió una ligera mejoría que elevó los datos al 5,6% de cuota y 433.000 espectadores, la séptima y última emisión terminó por certificar la crisis del formato al hundirse de forma definitiva en ese ya mencionado e inquietante 3,8% de cuota de pantalla y 277.000 espectadores de media.